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        Saldıran sokak köpeklerinden kurtulmaya çalışırken merdivenlerden düşen kadının burnu ve kolu kırıldı

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Hülya Altunok (53), kurtulmaya çalışırken 12 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:37 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:40
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        Saldıran sokak köpeklerinden kurtulmaya çalışırken merdivenlerden düşen kadının burnu ve kolu kırıldı
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        ERZURUM'un Oltu ilçesinde, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Hülya Altunok (53), kurtulmaya çalışırken 12 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı. Çevredekiler tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırılan Altunok'un sağ kolu ile burnunun kırıldığı belirlendi. Tedaviye alınan Altunok, "Benim canım yandı, başkasının yanmasın. İnşallah tez zamanda bu köpekleri toplarlar" dedi.

        Olay, ilçenin Karayolları Mahallesi Esenevler bölgesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesine gitmek için yola çıkan Hülya Altunok, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kendi imkanlarıyla köpeklerden kurtulmaya çalışan Altunok, dengesini kaybederek sokak arasındaki 12 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Yaralanan Altunok'u köpeklerin saldırısından çevredekiler kurtardı. Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hülya Altunok'un sağ kolu ile burnunun kırıldığı belirlendi. Hastanede tedavisi yapılan Altunok, akşam saatlerinde dışarı çıkmaya korkar hale geldiklerini belirterek, "Annemlere gitmek için yola çıktım. Bu sırada 4 sokak köpeği etrafımı sardı. Köpeklerden biri koluma biri bacağıma saldırdı. Onları korkutmak için ayakkabımı çıkarmak isterken dengemi kaybederek merdivenden düştüm. Bu sırada 2 köpek daha saldıracaktı vatandaşlar yardımıma koştu. Onlar olmasaydı beni paramparça ederlerdi" dedi. Kıyafetinin kalın olması sebebiyle köpeklerin diş geçiremediğini söyleyen Altunok, yetkililerin tedbir almasını isteyerek, "Benim canım yandı, başkasının yanmasın. İnşallah tez zamanda bu köpekleri toplarlar" diye konuştu.

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