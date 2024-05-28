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        Erzurum'da, 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

        ERZURUM'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:45 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:50
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        Erzurum'da, 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
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        ERZURUM'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi ise yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında, Aziziye ilçesi Belediye Hizmet Binası önünden geçen E-80 kara yolunda meydana geldi. Enes Kola'nın kullandığı 25 ADP 297 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta, Hasan Ekinci idaresindeki 16 AGP 873 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye erleri tarafından bulundukları yerlerden çıkarıldı.

        Kazada, Furkan Kurç ile Fatime Kurç olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serap Kurç da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılar Hasan Ekinci, Semanur Ekinci, Sevgi Kurç, Enes Kola ve Gözde Yağmur Ekinci'nin tedavileri ise hastanede sürüyor. Yaralılardan Semanur Ekinci'nin durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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