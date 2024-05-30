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        'Kahraman' madalyalı milli kayakçı Sıla'dan Filistin'e destek kampanyası

        OLİMPİYATLARA hazırlandığı Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğun hayatını kurtarınca kahramanlık madalyası verilen Sıla Kara (23), İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkı için siyah bez üzerine beyaz boya ile 'Filistin'de katliam var' yazısı ile kampanya başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:50
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        'Kahraman' madalyalı milli kayakçı Sıla'dan Filistin'e destek kampanyası
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        OLİMPİYATLARA hazırlandığı Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğun hayatını kurtarınca kahramanlık madalyası verilen Sıla Kara (23), İsrail’in saldırıları altındaki Filistin halkı için siyah bez üzerine beyaz boya ile 'Filistin'de katliam var' yazısı ile kampanya başlattı. Tüm insanlığı İsrail'in sınır tanımaz vahşetine karşı birleşmeye davet eden Kara, "Evime astığım bu siyah bezler, siyah sancak gibi herkesi zulme karşı birleştirsin. Tek isteğim başlattığım bu kampanyanın dünyaya bir çığ gibi yayılması" dedi.

        Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12-13 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katılan Alp Disiplini Milli Takım Sporcusu Sıla Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli kayakçı Kara için 15 Ekim 2020'de Ankara'da tören düzenlendi. Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliğindeki nişan törenine, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da katıldı.

        'FİLİSTİN ÖZGÜR DEĞİLSE TÜM DÜNYA TUTSAKTIR'

        Sporun yanı sıra insanlık adına her platformda elinden gelenin en iyisini yapma gayretinde olduğunu belirten Kahraman Sıla Kara, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivillerin diri diri yakıldığı, bombalandığı, katledildiği, tarihin emsalsiz vahşetinin yaşandığı Filistin'deki zulme karşı tüm insanlığın birleşmesi için evine siyah bezler astı. Tüm insanlığı İsrail'in sınır tanımaz vahşetine karşı birleşmeye davet eden Kara, "Ulusal ve uluslararası platformda birçok kez ülkemi temsil ettim. Bu süreçte Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan bir çocuğun hayatına dokunarak hayatımın en kutsal madalyasını bir çocuğun hayatını kurtararak aldım. İnsanın doğuştan sahip olduğu yaşam hakkının kutsallığına olan inancımı, bugün Filistin'de zulüm ve baskı ötesinde bir soykırıma maruz kalan çocuk, kadın, yaşlı, genç ayırt etmeden kirli otoriteye karşı sesimin çıktığı kadar mazlumun yanında olmayı şahsım ve tüm insanlık adına borç bilirim. Bu minvalde zulme boyun eğmeyen, zulmü kabul etmeyen, onurlu ve vicdanlı tüm dünya devletlerini, milletlerini, halklarını 'insanlığın' yanında olmaya davet ediyorum. Ailemle birlikte yaşadığım evimize astığımız bu siyah bezler, siyah sancak gibi herkesi zulme karşı birleştirsin. Bu siyahlıklar gündüz dahi dünyası kararan Filistin'deki mazlum insanları hatırlatsın. Filistin özgür değilse tüm dünya tutsaktır. Tek isteğim başlattığım bu kampanyanın dünyaya bir çığ gibi yayılması" diye konuştu.

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