'Kahraman' madalyalı milli kayakçı Sıla'dan Filistin'e destek kampanyası

OLİMPİYATLARA hazırlandığı Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğun hayatını kurtarınca kahramanlık madalyası verilen Sıla Kara (23), İsrail’in saldırıları altındaki Filistin halkı için siyah bez üzerine beyaz boya ile 'Filistin'de katliam var' yazısı ile kampanya başlattı. Tüm insanlığı İsrail'in sınır tanımaz vahşetine karşı birleşmeye davet eden Kara, "Evime astığım bu siyah bezler, siyah sancak gibi herkesi zulme karşı birleştirsin. Tek isteğim başlattığım bu kampanyanın dünyaya bir çığ gibi yayılması" dedi.

Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12-13 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katılan Alp Disiplini Milli Takım Sporcusu Sıla Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli kayakçı Kara için 15 Ekim 2020'de Ankara'da tören düzenlendi. Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliğindeki nişan törenine, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli kayakçı Sıla Kara, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto da katıldı.