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        Babalarının öldürdüğü 3 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı

        BURSA'da babaları Murat Kılıç'ın (39) öldürdüğü Zeynep (11), Aslı (6) ve Muhammet Ali (3), anneleri Gülay Kılıç'ın (32), yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesi Kazbel Mahallesi'nde yan yana defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 14:05
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        Babalarının öldürdüğü 3 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı
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        BURSA'da babaları Murat Kılıç'ın (39) öldürdüğü Zeynep (11), Aslı (6) ve Muhammet Ali (3), anneleri Gülay Kılıç'ın (32), yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesi Kazbel Mahallesi'nde yan yana defnedildi.

        Olay, 29 Mayıs'ta, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında yaşandı. Evlerde boyacılık yapan Murat Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayıp, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı da boğarak öldürdü. Polise teslim olan Kılıç, verdiği ifadede, "Eşim çocuklarımızı da yanına alarak evi terk etti. Bir süre yalnız yaşadım. Bir ay önce Erzurum'a gidip çocuklarımı alarak Bursa'ya döndüm. Bazı günler kızlarım ve oğlumu Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan anneme teslim ediyordum. Salı günü de çocuklarımı yine anneme bıraktım. Çarşamba günü aldım. Evimizde simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum. Kendime zarar verecektim. Bunu başaramadım. Sonra, polise giderek teslim olmaya karar verdim" dediği öğrenildi.

        Dün akşam saatlerinde yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınan 3 çocuğun cenazeleri, uçakla İstanbul'a oradan da bu sabah Erzurum'a getirildi. Havalimanından alınan çocukların cenazeleri, Erzurum Asri Mezarlığı'nda yıkandıktan sonra kara yoluyla Karayazı ilçesi Kazbel Mahallesi'ne götürüldü.

        ÇOCUKLARINIIN TABUTLARINA SARILDI

        Köy halkı olarak yaşadıkları üzüntüyü anlatan ailenin yakını Ziyaettin Kılıç, şunları söyledi:

        "Amca çocukları olan Gülay-Murat Kılıç birbirlerini severek evlendi. Düğün yaptık ve bu evlilikten 3 çocukları oldu. Durumları çok iyiydi. Fakat son zamanlarda aralarında sorun çıktı ve anlaşmazlık oldu. Gülay, çocuklarını da alarak babaevine geldi. Bundan bir süre önce köye gelen Murat, çocuklarını alıp Bursa'ya götürdü. Acı haberi Bursa'daki akrabalarımızdan öğrendik. Yakınlarına, "Katliam yaptım, gidip teslim olacağım" demiş. Gülay, boşanma davası açmıştı. Çocuklarını almak için adliyeye gitmiş. Savcı da çocukları alması için dilekçe vermesi gerektiğini söylemiş. O da karakola gidip şikayetçi olmuş. Sanırım o da bunu duyup kızmış ve bu felaketi çıkarmış. Çocuklar annenin isteği üzerine köye defnedildi."

        Çocuklarını ağıtlar yakarak son yolcuğuna uğurlayan Gülay Kılıç, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Eşinin katlettiği çocuklarının tabutlarına sarılan Gülay Kılıç, gözyaşlarına boğuldu. Üç kardeş, köy mezarlığında yan yana defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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