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        Çaşır bitkisi toplamaya çıkan kadının baraj gölünde cansız bedeni bulundu

        ERZURUM'un İspir ilçesinde yiyecek olarak tüketilen çaşır bitkisi toplamaya çıktıktan sonra kaybolan Zağla Sezgin'in (70) baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:08 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:10
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        Çaşır bitkisi toplamaya çıkan kadının baraj gölünde cansız bedeni bulundu
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        ERZURUM’un İspir ilçesinde yiyecek olarak tüketilen çaşır bitkisi toplamaya çıktıktan sonra kaybolan Zağla Sezgin’in (70) baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

        İspir ilçesinde yaşayan Zağla Sezgin, sabah saatlerinde çaşır toplamak için araziye çıktı. Aradan zaman geçmesine rağmen eve dönmeyen Sezgin’i aramak için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Arazide Sezgin’den iz bulamayan ekipler, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Güllübağ Baraj Gölü’nü aradı. Jandarma ve AFAD ekipleri kadının cansız bedenini baraj gölünde buldu. Sezgin’in cenazesi İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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