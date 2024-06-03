Çaşır bitkisi toplamaya çıkan kadının baraj gölünde cansız bedeni bulundu

ERZURUM’un İspir ilçesinde yiyecek olarak tüketilen çaşır bitkisi toplamaya çıktıktan sonra kaybolan Zağla Sezgin’in (70) baraj gölünde cansız bedeni bulundu.

İspir ilçesinde yaşayan Zağla Sezgin, sabah saatlerinde çaşır toplamak için araziye çıktı. Aradan zaman geçmesine rağmen eve dönmeyen Sezgin’i aramak için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Arazide Sezgin’den iz bulamayan ekipler, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Güllübağ Baraj Gölü’nü aradı. Jandarma ve AFAD ekipleri kadının cansız bedenini baraj gölünde buldu. Sezgin’in cenazesi İspir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.