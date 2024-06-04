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        55 tarihi eser protokolle İran'a teslim edildi

        ERZURUMve Erzincan'da kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen İran'a ait olduğu belirlenen 12 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser ile Antalya Müze Müdürlüğü'nden gönderilen 42 adet sikke ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden teslim alınan bronz sürahi, bu ülke yetkililerine törenle teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:39 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:45
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        55 tarihi eser protokolle İran'a teslim edildi
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        ERZURUMve Erzincan'da kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen İran’a ait olduğu belirlenen 12 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser ile Antalya Müze Müdürlüğü'nden gönderilen 42 adet sikke ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden teslim alınan bronz sürahi, bu ülke yetkililerine törenle teslim edildi.

        Erzincan ve Erzurum’da kolluk kuvvetleri tarafından, çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda aralarında Sasani dönemine ait bir kılıç, tunç ve demir çağlarına tarihlenen heykelcikler, kase, dağ keçisi figürü ve geyik figürü ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucu tarihi eserlerin İran’dan yasa dışı yollarla getirildiği belirlendi. Bunlara ilave olarak Antalya Müzesi'nden 42 adet sikke ile İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bir adet bronz sürahinin de İran kökenli olduğu belirlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İran yetkili makamlarıyla irtibatı sonucu toplam 55 eser için Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde teslim töreni düzenlendi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, 4 ayrı olayda elde edilen kültür varlıklarını, ait oldukları İran'a iade etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. İnceciköz, kını altın olan Sasanilere ait kılıç, 42 adet sikke, bir adet bronz sürahi ile Geç Bronz Çağı'ndan İslami döneme kadar 11 eserin bulunduğu toplam 55 kültür varlığını ait oldukları topraklara uğurladıklarını söyledi.

        İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Muhammad Ebrahimi, eserlerin ülkesine iade edilmesi sebebiyle Türkiye'ye teşekkür etti. Törende, İnceciköz ve Ebrahimi, eserlerin iadesi protokolünü imzaladı. Törenin ardından 55 adet kültür varlığı İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildi.

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