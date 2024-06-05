'İklim değişikliği ile mücadelede genç kuşakların rolü önemli'

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aslıhan Esringü, Paris Anlaşması'nı onaylayan Türkiye'nin 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefi ilan ettiğini belirterek, "Ülkemizde genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,2'sini oluşturmaktadır. Bu nedenle, iklim değişikliği ile küresel ve ulusal ölçekte mücadele edilmesinde genç kuşakların rolü önem arz etmektedir" dedi.

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Esringü, küresel bir problem olan iklim değişikliği sorunlarından Türkiye'nin de etkilenmeye başladığını ifade etti. Prof. Dr. Esringü, açıklamasında, "Sanayi Devrimi'nin başlamasıyla sera gazı emisyonları hızlı bir şekilde artış göstermiş ve artmaya da devam etmektedir. Bu nedenle artan sera gazı emisyonlarının azaltılarak iklim krizine neden olan etkenlerin bir an önce azaltılması ve uyum faaliyetlerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Türkiye, dünyada en fazla sera gazı emisyonuna neden olan ülkeler arasında 16'ncı sırada yer alırken kişi başı emisyonlarda her gün artmaktadır" diye konuştu.