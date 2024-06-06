İnternetten gördüğü aracı almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı

HATAY'danErzurum'a gelerek internet ilanında gördüğü hafif ticari aracı 560 bin liraya almak isteyen Selçuk S. (39), ruhsat sahibi Bülent C. (32) ile buluştuğu noterde dolandırıldığını anladı. Sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıldıkları anlaşılan Selçuk S. ile Bülent C., polise giderek şikayetçi oldu. Selçuk S., "Gönderdiği paranın içinde depremde kaybettiğim 3 yaşındaki kızımın da bir miktar parası vardı" dedi.

Hatay'da esnaflık yapan Selçuk S., internet görerek beğendiği ve piyasanın çok altında satılan hafif ticari araca talip oldu. İlandaki cep telefonunu arayan Selçuk S., kendisini galerici olarak tanıtan ve adının Caner olduğunu söyleyen kişi ile 560 bin liraya anlaştı. Aracı satın almak için Erzurum'a gelen Selçuk S., ruhsat sahibi Bülent C. ile buluştu. Sanayide ekspertiz raporu alan ikili, satış işlemleri için notere gitti. Selçuk S., noterde bir kez daha galerici Caner ile telefon görüştü ve 560 bin lirayı E.D. adına kayıtlı IBAN numarasına göndermesini istedi. Selçuk S., parayı gönderdikten sonra satış işleminin gerçekleşmesini istedi. Ancak ruhsat sahibi Bülent C., hesabına henüz para yatmadığını, bu nedenle beklemeleri gerektiğini söyledi. Selçuk S., bir süre sonra aradığı galerici Caner'e ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine Selçuk S. ile Bülent C., notere yakın bir nokta bulunan trafik polislerine giderek durumu anlattı.

'PARA GELMEYİNCE DOLANDIRILDIĞIMIZI ANLADIK' Sık sık eli ile kalbini tutan Selçuk S., "İlanda aracı gördüm ve fiyatı da uygun olduğu için şahsı arayıp, anlaştık. Erzurum'a geldim. Galerici olduğunu söyleyen kişi, ikimizi buluşturdu. Birlikte aracı ekspertize götürdük. Araç temiz çıkınca şahsı arayıp, aracı beğendiğimi ve notere gittiğimizi söyledim. Sonra kendisinin verdiği IBAN numarasına parayı internet bankacılığı ile havale ettim. Ama yanımdaki aracın gerçek sahibi bana 'O şahıs, bana paramı göndersin; işlemleri başlatalım' dedi. Uzun bir süre bekledik, para gelmeyince aradık ama ulaşamadık ve dolandırıldığımızı anladık. Paranın içinde depremde kaybettiğim 3 yaşındaki kızımın da bir miktar parası vardı" dedi.