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        İnternetten gördüğü aracı almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı

        HATAY'danErzurum'a gelerek internet ilanında gördüğü hafif ticari aracı 560 bin liraya almak isteyen Selçuk S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:05
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        İnternetten gördüğü aracı almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı
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        HATAY'danErzurum'a gelerek internet ilanında gördüğü hafif ticari aracı 560 bin liraya almak isteyen Selçuk S. (39), ruhsat sahibi Bülent C. (32) ile buluştuğu noterde dolandırıldığını anladı. Sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıldıkları anlaşılan Selçuk S. ile Bülent C., polise giderek şikayetçi oldu. Selçuk S., "Gönderdiği paranın içinde depremde kaybettiğim 3 yaşındaki kızımın da bir miktar parası vardı" dedi.

        Hatay'da esnaflık yapan Selçuk S., internet görerek beğendiği ve piyasanın çok altında satılan hafif ticari araca talip oldu. İlandaki cep telefonunu arayan Selçuk S., kendisini galerici olarak tanıtan ve adının Caner olduğunu söyleyen kişi ile 560 bin liraya anlaştı. Aracı satın almak için Erzurum'a gelen Selçuk S., ruhsat sahibi Bülent C. ile buluştu. Sanayide ekspertiz raporu alan ikili, satış işlemleri için notere gitti. Selçuk S., noterde bir kez daha galerici Caner ile telefon görüştü ve 560 bin lirayı E.D. adına kayıtlı IBAN numarasına göndermesini istedi. Selçuk S., parayı gönderdikten sonra satış işleminin gerçekleşmesini istedi. Ancak ruhsat sahibi Bülent C., hesabına henüz para yatmadığını, bu nedenle beklemeleri gerektiğini söyledi. Selçuk S., bir süre sonra aradığı galerici Caner'e ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine Selçuk S. ile Bülent C., notere yakın bir nokta bulunan trafik polislerine giderek durumu anlattı.

        'PARA GELMEYİNCE DOLANDIRILDIĞIMIZI ANLADIK'

        Sık sık eli ile kalbini tutan Selçuk S., "İlanda aracı gördüm ve fiyatı da uygun olduğu için şahsı arayıp, anlaştık. Erzurum'a geldim. Galerici olduğunu söyleyen kişi, ikimizi buluşturdu. Birlikte aracı ekspertize götürdük. Araç temiz çıkınca şahsı arayıp, aracı beğendiğimi ve notere gittiğimizi söyledim. Sonra kendisinin verdiği IBAN numarasına parayı internet bankacılığı ile havale ettim. Ama yanımdaki aracın gerçek sahibi bana 'O şahıs, bana paramı göndersin; işlemleri başlatalım' dedi. Uzun bir süre bekledik, para gelmeyince aradık ama ulaşamadık ve dolandırıldığımızı anladık. Paranın içinde depremde kaybettiğim 3 yaşındaki kızımın da bir miktar parası vardı" dedi.

        HİÇBİR ŞEY ŞEKİLDE FİYAT KONUŞMAMIŞLAR

        Bülent C. (32) ise 810 bin liraya aracını satışa koyduğunu söyledi. Daha sonra kendisini galerici Caner olarak tanıtan kişi ile satış konusunda 800 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Bülent C., bu kişinin bin lira kapora göndererek ilanı yayından kaldırılmasını istediğini söyledi. Galericinin uyarıları nedeniyle alıcı Selçuk S., ile hiçbir şekilde fiyat konuşmadıklarını belirten Bülent C., "Bize kendini galerici olarak tanıtıp, aslında dolandırıcı olan kişi, bana sürekli "Abi sen müşteri ile muhatap olma, ben hallediyorum' diyordu" diye konuştu. Sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıldıkları anlaşılan Selçuk S. ile Bülent C., daha sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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