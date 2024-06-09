Arazi tartışmasından üvey annesini öldüren sanığa 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimli ceza

MUŞ'ta'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştığı üvey annesi Saide Gören'i (53) öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Kaddafi Gören (36), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 26 Haziran 2023'te Malazgirt ilçesine bağlı Boyçapkın köyünde meydana geldi. Kaddafi Gören ile babasının ikinci eşi olan Saide Gören arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Kaddafi Gören, belinden çıkardığı silahla Saide Gören'i öldürüp, kaçtı. Şüpheli suç aleti tabanca ile olay yerine 100 metre mesafedeki ağabeyinin evinde yakalandı. Tutuklanan Kaddafi Gören hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davada karar duruşması görüldü.

'KAÇMAYA BAŞLAYINCA PEŞİ SIRA ATEŞ ETTİM' Duruşmada son savunmasını yapan Kaddafi Gören, annesinin vefatından 1,5 yıl sonra babasının Saide Gören ile evlendiğini söyledi. Daha sonra babasının cezaevine girdiği söyleyen sanık Gören, bu süreçten sonra Saide Gören'in kendilerine baskı yaptığını ileri sürdü. Saide Gören'in 400-500 dönüm olan arazilerinde ekim yapmalarına izin vermediğini, kendisine ve 6 kardeşine hakaretler yağdırdığını öne süren sanık Gören, olay günü de arazi meselesi nedeniyle maktulün yanına gittiğini belirtti. Konuşmak için gittiğini ancak yine hakarete uğradığını iddia eden sanık Gönen, belinde çıkardığını tabancayı maktule doğrulttuğunu söyledi. Gönen, "Saide Gören kaçmaya başlayınca peşi sıra ateş ettim. Mermilerin isabet edip, etmediğinin farkında değilim. Saide Gören yere düşünce olay yerinden ayrıldım. Aktuzla Karakolu'nu arayarak 'Babamın eşini vurdum, ağabeyimin evine geçiyorum. Orada sizi bekliyorum' dedim. Amacım Saide Gören'i vurmak değil, korkutmaktı" dedi.

2 SUÇTAN DA İNDİRİM Savcı, Kaddafi Gören'in 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Ayrıca 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Gören'i 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 23 yıla indirdi. Bu ceza da sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri değerlendirilerek, 'takdiri indirim' (iyi hal indirimi) ile 19 yıl 2 ay hapis cezasına çevrildi. Heyet ayrıca sanığa 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan 1 yıl hapis cezası ve 30 gün adli para cezası verdi. Bu ceza da yine 'takdiri indirim' ile 10 ay hapis cezası ve 25 gün adli para cezasına çevrildi.