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        Erzurum'da otomobil, kamyonete çarptı; 12 yaralı

        ERZURUM'daotomobilin kamyonete çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 13.06.2024 - 10:15
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        Erzurum'da otomobil, kamyonete çarptı; 12 yaralı
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        ERZURUM'daotomobilin kamyonete çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Aşkale istikametinden Erzurum'a seyreden Şener Sadıkoğlulları (37) idaresindeki 34 EZF 748 plakalı otomobil, Çiftlik Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen İsmail Erdem (20) yönetimindeki 46 KZ 177 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada sürücü Sadıkoğulları ile yanındaki akrabaları Peri, Muhammet Enes, Sadık Ali, Barış, Hakan ve Nefes Sadıkoğulları ile kamyonette bulunan Zeynep Erdem, Asuman Suna, Sinan ve İsmail Ayyalkı yaralandı. 12 yaralı, ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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