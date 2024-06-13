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        Otomobil sürücüsü ile motosikletlinin kavgasına sivil polisler müdahale etti

        ERZURUM'da kavşakta çarpışan otomobil ile motosikletin sürücüleri arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:10
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        Otomobil sürücüsü ile motosikletlinin kavgasına sivil polisler müdahale etti
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        ERZURUM'da kavşakta çarpışan otomobil ile motosikletin sürücüleri arasında kavga çıktı. Sivil polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Birinin boğazını sıktığı diğerinin kaskla karşılık vermeye çalıştığı anlar DHA muhabirinin kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğlen saatlerinde Çaykara Caddesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan dönen otomobil, soldan gelen motosiklete çarpıp sürücünün düşmesine neden oldu. Yerden kalkan motosiklet sürücüsü, "Neden sinyal vermeden döndün" diyerek otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Bu sırada olay yerinden geçen sivil polis ekipleri taraflar arasına girdi. Otomobil sürücüsü, yanına gittiği motosiklet sürücüsünün boğazını sıktı. Motosikletli yere attığı kaskını alıp otomobil sürücüsüne vurmak istedi. Kaçan sürücü aracının bagajından çıkardığı sopa ile karşılık vermeye çalıştı. Sivil polisler araya girerek, kavgayı büyümeden engelledi. Sonra iki sürücü, konuşup anlaşarak kaza yerinden ayrıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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