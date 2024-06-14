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        Karnelerini tedavi gördükleri hastanede aldılar

        ERZURUMŞehir Hastanesi'nde çeşitli hastalıklardan tedavi gören ve oluşturulan hastane okulunda eğitimlerine devam eden 10 ilkokul öğrencisi karnelerini alma sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:10
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        Karnelerini tedavi gördükleri hastanede aldılar
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        ERZURUMŞehir Hastanesi'nde çeşitli hastalıklardan tedavi gören ve oluşturulan hastane okulunda eğitimlerine devam eden 10 ilkokul öğrencisi karnelerini alma sevinci yaşadı.

        Erzurum Şehir Hastanesi'nde çeşitli hastalıklardan tedavi görürken Ali İhsan Kara ve Halil Elitok'un öğretmenliğini yaptığı hastane okulunda eğitimlerini sürdüren 10 öğrenci için karne töreni düzenlendi. Başhekim Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ile servis doktorlarının katıldığı törene anneleriyle gelen çocuklar, karne heyecanı yaşadı. Hematoloji, diyabet gibi hastalıklardan tedavi gören çocukları aldıkları karneler için tebrik eden Başhekim Tör, "Ali İhsan Kara ve Halil Elitok hocalarımız burada ilkokul öğrencilerimize eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulundular. Yatan hastalarımıza biz her sene böyle karne töreni düzenliyoruz. Bu çocuklarımız burada eğitimlerini aldıkları sürece sınıflarını geçiyorlar ve karnelerini almayı da hak ediyorlar. Bugün burada 10 öğrencimiz var. Özellikle yan dal servislerinde yatan öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimize hem karneleri ve hem de hediyeleriyle bugünlerini kutluyoruz. İnşallah daha güzel haberlerini şifayla taburcu olduklarında hep beraber kutlarız" diye konuştu.

        Başhekim Tör, hastanede düzenlenen törenle sınıflarını başarıyla geçen öğrencilere karne ve hediyelerini verdi, hastane çalışanlarıyla birlikte karne alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        ‘KARNE HEYECANINI YAŞATTIK’

        Eğitim öğretim sezonu boyunca öğretmen arkadaşı Ali İhsan Kara ile tedavi gören öğrencilere ders verdiklerini ifade eden Halil Elitok, "Eğitim öğretim yılı süresince hastanemize tedavi olmak için gelen öğrencilere yattıkları süreç içerisinde ders etkinlikleri yapıyoruz. Tedaviden arta kalan zamanlarda daha kaliteli, faydalı vakit geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bugün de eğitim öğretim yılı sonunda karne günü etkinliği düzenledik. Öğrencilerimize karne heyecanını hastanemizde yaşatmış olduk" dedi.

        Diyabet rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğünü belirten Berat Birol (13), 6'ncı sınıfı bitirip 7'nci sınıfa geçtiğini karnesinin de çok iyi olduğunu söyledi.

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