Olimpik milli judocular, Paris Olimpiyatları için Palandöken'de güç depoluyor

ERZURUM'agelen Türkiye Judo Olimpik Milli Takımı'ndan 7 sporcu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi Palandöken'de hazırlık kampı yapıp, güç depoluyor. Milli sporcular, kuvvet ve ağırlık çalışmasının yanı sıra 3 bin 271 rakımlı Palandöken'in zirvesine tırmanıyor.

Türkiye Judo Olimpik Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi. Nurullah Diyarbakır'ın müdürlüğünü yaptığı ve antrenörler Irakli Uznadze, antrenörler Onur Akgün, Derya Cıbır Zengi, fizyoterapist Sercan Yıllı, psikolog Ayşe Bayraktaroğlu ile masörler Mustafa Ayar ve Gamze Yıldız'ın görev aldığı kampta olimpiyatlar için kota alan 7 sporcu bulunuyor. Tuğçe Beder, Fidan Ögel, Salih Yıldız ve İbrahim Tataroğlu'nun ilk kez olimpiyatlara katılacağı Türkiye Judo Olimpik Milli Takımı'nda Kayra Özdemir, Vedat Albayrak ve Mihael Zgank da madalya mücadelesi verecek.

SON HAZIRLIK KAMPI KASTAMONU'DA Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te yapılacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarını sürdüren milli takım sporcuları, yüksek irtifa kampıyla güçlerine güç katıyor. Milli sporcular, kuvvet ve ağırlık çalışmasının yanı sıra 3 bin 271 rakımlı Palandöken'in zirvesine tırmanıyor. Erzurum'daki yüksek irtifa kampının sonuna gelen milli takım, çalışmalarını 29 Haziran'a kadar Hırvatistan'ın Porec kentinde sürdürecek. Buradan İspanya'ya geçecek olan sporcular, son hazırlık kampını da Kastamonu'da yapacak. Sporcular, daha sonra Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmak üzere Fransa'nın başkentine hareket edecek.