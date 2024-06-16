Kaçan boğaya uyuşturucu iğne atıp kementle yakaladılar, sahibi boynuz darbelerinden son anda kurtuldu
ERZURUM'daKurban Bayramı'nın ilk gününde kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı.
ERZURUM'daKurban Bayramı'nın ilk gününde kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. Uzunahmet Mahallesi'nden Pasinler Ovası'na kaçan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi' görevlisinin tüfekle 3 uyuşturucu iğne attığı boğa, kementle yakalandı. İğnelere rağmen sakinleşmeyen boğanın saldırdığı sahibi, boynuz darbelerinden son anda kurtuldu.
Erzurum’un Uzunahmet Mahallesi'nde sahiplerinden kaçan boğa ve inekler sahiplerine zor anlar yaşattı. Pasinler Ovası'na kaçan kurbanlıkları yakalayamayan vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin kurban yakalama timinden yardım istedi. Bölgeye giden kurban yakalama timi görevlisi Aykut Yıldız, iple bağlanmasına rağmen zapt edilemeyen boğaya, sahibinin isteği üzerine tüfekle 3 ayrı uyuşturucu iğne attı. Bir türlü sakinleşmeyen boğa bir anda sahibi Fırat Karasu'ya saldırdı. Boğa, ilk boynuz darbelerinden kurtulan Karasu'ya ikinci saldırısını gerçekleştirdi. Bağlı olduğu halatlarla kontrol altına alınamayan boğanın üçüncü saldırısı üzerine Karasu, yerde yuvarlanarak kurtuldu. İğnelerin etkisiyle sakinleşen boğa kesilmek üzere götürüldü.
Kesime götürdükleri boğanın bir anda ellerinden kaçtığını söyleyen Murat Karasu, "Sabah 08.00'den itibaren peşinden koşuyoruz. Hayvana dokunmadan zıplıyordu, zinciri kırdı, yuları koparıp kaçtı. O saatten beri dağda bayırda peşinden koşturuyoruz. En sonunda dereye sıkıştırdık, boynuna kement attık. Kardeşim kazağını çıkarıp gözünü kapattı. Yolda gelirken önce beni düşürdü, boynuzuyla kolumu morarttı. Biraz ilerledikten sonra kardeşimi de önüne katıp sürdü vurarak. Belediyeye telefon açtık. Kurban yakalama timi geldi yardım etti. 3 tane iğne vurdu. Bir tane de fayda etmedi. O şekilde hayvanı sakinleştirdik" dedi.
Bu arada Pasinler Ovası'nda sahiplerini peşinden koşturan başka bir boğa, uyuşturucu iğnelerin etkisiyle sakinleşti. Vatandaşlar, kurbanlık boğayı kesileceği bölgeye götürdü.
Erzurum'da Kurban Bayramı güneşli bir havada başladı. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurulan mobil mezbahalar gün boyu vatandaşlara kurban kesimi hizmeti verdi. Daha önce sıra alan vatandaşlar, mezbahada kurbanlıklarını kestirmek için bekledi. Ekrem Özoltulu, mezbaha önünde bir elinde şemsiye bir elinde kurbanlık ineği ile sandalye üzerinde sırasını bekledi.. Nenehatun Mahallesi’nde kaçan kurbanlık ineği ise yoldan geçen sürücüler yakalayarak bariyerlere bağladı.
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