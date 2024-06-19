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        Halk oyunları ekibi kuran öğretmenlerden, provalarda siyah kıyafetlerle İsrail'i protestosu

        ERZURUM'da bir araya gelen 11 kadın öğretmen 'Öğretmenler Halk Oyunları' ekibini kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 09:24 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:30
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        Halk oyunları ekibi kuran öğretmenlerden, provalarda siyah kıyafetlerle İsrail'i protestosu
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        ERZURUM'da bir araya gelen 11 kadın öğretmen ‘Öğretmenler Halk Oyunları’ ekibini kurdu. Provalara siyah kıyafetler giyerek çıkan öğretmenler, 7 bölgeye ait halk oyunlarını öğrenirken İsrail'in Gazze'deki katliamlarını da protesto etti.

        Bir araya gelip ‘Öğretmenler Halk Oyunları’ ekibini kuran farklı branşlardan 11 kadın öğretmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi'nde eğitim alıyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü mezunu Ferhan Önal'dan farklı yörelere özgü halk oyunlarını öğrenen öğretmenler, provalarda siyah giyerek İsrail’in Filistin’deki katliamlarını protesto ediyor.

        Yıldızkent İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Kübra Balcıoğlu, çalışmalarının çok yoğun gittiğini söyledi. Provalarının normalde 2 gün olduğunu ancak son dönemde bunu artırdıklarını ifade eden Balcıoğlu, "Halk oyunları hem bizim için bir stres atma yeri oldu hem de kültürümüzün bir parçası olduğu için çok seviyoruz. Ben zaten çocukluktan beri oynuyorum. Hasta bile olsak devam etmeye çok özen gösterdik. Zeybek, Sürmene sallaması, halay, Erzurum, özellikle Teke yöresini harmanlayarak bir halk oyunları şöleni hazırlamaya çalıştık" dedi.

        Filistin'le ilgili olarak herkesin bir şeyler yaparak tepkisini ortaya koyduğunu ifade eden Balcıoğlu, "Biz de bir farkındalık yaratmak istedik ve Filistin'in yanında olduğumuzu belirtmek için siyah giyinmeye karar verdik. Kendi çapımızda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların derdini paylaşıyoruz, acısını paylaşıyoruz. En önemlisi biz sınıf öğretmeniyiz. Bizim bir sürü çocuğumuz var. Orada da küçüğünden büyüğüne tüm çocukların şehit olması yüreğimizi burkuyor. Fotoğraflara dahi bakamıyoruz. Ama biz de kendimiz tepkimizi dile getirmek istiyoruz. Sessiz kalmak istemiyoruz. Öğrencilerimizle yardım için kermesler düzenliyoruz. Resimler yapıyoruz, elimizden gelen her neyse bunu sosyal medya olsun ya da bildiri olarak olsun tepkiyi göstermeye çalışıyoruz. Hem çocuklarımızla hem okulumuzla hem de Milli Eğitim camiamızla. Eğitimlerimizi muhteşem bir gösteri ile sonlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

        Türk kültürünün önemli değerlerinden olan halk oyunlarının öğretmenler tarafından icra edilmesinin çok önemli ve anlamlı olduğunu söyleyen Ferhan Önal ise "Kültürel yapımızı ne kadar çok ön planda tutarsak, bu kültürel değerleri biraz daha öne atarsak milli ve vatani duygularımızı gelecek nesillere daha iyi aktarma durumunda oluruz. Bu yüzden halk oyunları yani folklorik yapımız bizim en çok ön planda tutacağımız görevlerden birisi diyebilirim. Öğretmenlerimizle biz bu yola başvururken amacımız, neler yapabiliriz boyutundaydık. Sadece Erzurum'da bar kültürünün olmadığını, tabii bu bar kültürünün önceliğiyle devam edip, bütün yöreleri, bütün değerlerimizi buradaki çocuklarımıza da buradaki neslimize de aktarabilmektir. Bu konuda öğretmenlerimiz çok çalıştı. Hasta oldular ama buna rağmen provalara geldiler. Herkes bir fedakarlık boyutunda ilerledi. Bugünlerde bir Filistin gerçeğimiz var. Buna nasıl bir katkı sağlayabilir ve sesimizi nasıl duyurabiliriz diye düşünürken provalarda siyah giyerek tepkimizi gösterdik” ifadelerini kullandı.

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