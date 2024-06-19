Mandalar doğal gölette çamurlu suda serinledi

ERZURUM’un Aziziye ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi'nde meralarda otlatılan mandalar doğal göletlerde çamurlu suda serinletiliyor.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Söğütlü Mahallesi, balıklı gölü, sebze ve manda yetiştiriciliği ile dikkat çekiyor. Yöre sakinleri, toplam 120 mandanın bulunduğu mahallede, meralarda bu hayvanlar için doğal göletler oluşturuyor. Sütü, özellikle yoğurt ve kaymak yapımında kullanılan mandaların, otladığı meralarda aşırı sıcaklarda girdiği çamurlu su göletlerinde belgesel filmlerdeki renkli görüntüleri hatırlatıyor.

Bölgede 1980 yılından beri manda çobanlığı yapan evli, 8 çocuk babası Nazım Çelik (64), mandanın süt verimi az olmasına rağmen talep gören bir hayvan olduğunu belirtti. Erzurum'da sadece Söğütlü Mahallesi’nde mandanın bulunduğunu belirten Çelik, "Bir manda günde 3 ile 4 litre süt verir. Su onlar için olmazsa olmaz. Özellikle sıcak havalarda karnı doyduğu zaman günde 4 saate yakın suyun içinde yatıyor. Yağmur sularının biriktirdiği yerlerde suya giriyorlar. Ama bu su yok olduğu zaman ne yapacağız bilemiyorum. Halk tek gelir kaynağı olan mandalar için belediyeden doğal göletler yapılmasını istiyor. Çünkü mandacılık su ve mera olmazsa yapılamaz. Yoğurdu ve kaymağı muhteşem olan mandanın 1 litre sütünün fiyatı 70 lira. Yoldan geçenler de 5 dakika mola verip mandaların su keyfini izliyor ve bol bol fotoğraf çekiyorlar" diye konuştu.