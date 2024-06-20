AFAD'dan afetlerde hayat kurtaracak öğretmenlere eğitim
AFET ve acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak ve tamamı öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri, Erzurum'da bunaltan sıcaklara rağmen eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.
AFET ve acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak ve tamamı öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri, Erzurum'da bunaltan sıcaklara rağmen eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.
Deniz seviyesinden bin 900 metre yükseklikteki Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) sahasında, uzman eğitmenler tarafından 11'i kadın 30 kişilik gönüllü ‘MEB AKUB’ ekibi enkaza güvenli yaklaşma, arama kurtarma usulleri, sesli ve ikazlı arama, malzeme tanıtım ile kullanma konularında öğrendikleri teorik bilgileri uygulayıp, olası afetlere müdahaleye hazırlanıyor. Erzurum merkez ve çeşitli ilçelerindeki okullarda görev yapan öğretmenler hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu yakıcı sıcakta eğitmenlerin söylediklerini harfiyen yerine getirerek özveriyle çalışıyor. Gönüllü kurtarıcı öğretmenler, ağır ekipmanları kaldırıp, tünel işçisi gibi enkaz alanındaki betonları keserek parçalıyor.
‘TÜRKİYE GENELİ EĞİTİM ALACAK ÖĞRETMEN SAYISI 10 BİN’
MEB AKUB ekibinin 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile AFAD tarafından imzalanan protokolle kurulduğunu belirten MEB AKUB lideri Murat Görçek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydan gelen depremlerde büyük rol oynadıklarını belirtti. Arama kurtarma faaliyetlerine katılıp bölgede lojistik koordinasyonu gerçekleştirip çadırlar kurduklarını ifade eden Görçek, şunları söyledi:
"Asrın felaketi olarak literatüre giren Kahramanmaraş merkezli depremin ardından MEB AKUP ekibi olarak hem sayımızı artırdık hem de birçok eğitim ve tatbikatlara katılarak ekibin kapasitesini ve tecrübesini geliştirme imkanımız oldu. Bu haftaki ekibimiz 30 öğretmenden oluşmakta. Bu yıl 200 öğretmene depremde arama kurtarma eğitimi vermeyi planlıyoruz. Yedi gruptan oluşan bu eğitimler 6 gün olmak üzere veriliyor. Eğitimin içeriği tamamen depremde enkaz altında kalan yaralı kazazedenin aranarak bulunması ve kurtarılmasına yönelik uygulamalı eğitimdir. Türkiye geneli eğitim alacak öğretmen sayısı 10 bin. Eğitimlerin birinci gününde arama kurtarma temel kavramları, emniyet ve güvenlik eğitimi verildi. İkinci gün enkaz riskleri ve sinyalizasyon ana kamp yönetimi. Üçüncü gün temel ya da bina yıkılma şekilleri ile arama kurtarmadaki araç ve malzeme tanıtımı. Dördüncü günde temiz kesim temel arama kurtarma teknikleri. Beşinci gün arama kurtarma süreçleri sedye ile yaralı taşıma, kaldırma ve çekme tahkimatı, son gün ise tatbikat ve sınav yapılarak eğitime son veriliyor. Başarılı olanlar MEB AKUB ekibine dahil ediliyor."
‘ÖĞRENDİKLERİMİ OKULDA ÖĞRENCİLERİME AKTARACAĞIM’
Erzurum'un Tekman ilçesinin çok programlı lisesinde 3 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan milli boksör Gülcan Balandı (23), eğitimlerde öğrendiklerini harfiyen öğrencilerine öğreteceğini söyledi. Deprem ülkesi ve depremin ülkemizin kaçınılmaz gerçeği olduğunu ifade eden Balandı, "Ülkemizi derinden yaralayan 6 Şubat depremi bende çok derin izler bıraktı. Depremden dolayı içim kan ağladı. Boksta, 6 Türkiye şampiyonluğu, 2 Türkiye ikinciliği, bir tane Türkiye üçüncülüğü ve 3 tane de Avrupa 3 üçüncülüğüm bulunmakta ama deprem bölgesine gidip enkaz altında kalan vatandaşlarımıza yardımcı olacak bilgi ve donanıma sahip değildim. Ben de gönüllü AFAD’cı olmaya karar verdim. Erzurum'da AFAD çalışmalarına katılıp, bu işin bir ekip işi olduğunu, hızlı karar alıp, sabır gerektiren bir iş olduğunu anladım. Eğitimimi başarıyla tamamladım. Şimdi öğrendiklerimi okulda öğrencilerime, çevremdekilere aktarıp daha çok insanı bilgilendireceğim" diye konuştu.
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