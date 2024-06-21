Atık yağları yağlı boyaya dönüştürdüler
ERZURUM Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) görsel sanatlar öğretmeni Harun Gündoğdu, öğrencileriyle birlikte yaptığı çalışmayla atık yağları yağlı boyaya dönüştürdü.
ERZURUM Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) görsel sanatlar öğretmeni Harun Gündoğdu, öğrencileriyle birlikte yaptığı çalışmayla atık yağları yağlı boyaya dönüştürdü. Çeşitli renklerdeki yağlı boyalarla doğa ve portre resimler yapan Gündoğdu, "Çok parlak, canlı ve güzel çalışmalar ortaya çıktı. Atık yağlardan geliştirdiğimiz boya da koku da olmuyor" dedi.
Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) görsel sanatlar öğretmeni Harun Gündoğdu, öğrencileriyle doğayı kirleten atık yağların yeniden dönüşümü için çalışma başlattı. Gündoğdu ve öğrencileri, atık yağların yağlı boya yapımında kullanılabilirliğini araştırdı. Topladıkları atık yağları okuldaki laboratuvarda süzerek saf hale getiren öğretmen ve öğrenciler, daha sonra toz boyalarla karıştırıp, belirli aşamalardan geçirdikten sonra rengarenk yağlı boyalar elde etti. Yeni boyaları tuvalde denemek isteyen Gündoğdu ve öğrencilerinin yaptığı resimler, diğer boyalarla yapılanları aratmadı. Gündoğdu ve öğrencileri koku olmayan boyalarla yapılan doğa ve portre resimlerin daha canlı ve parlak olduğunu belirledi.
‘RESİM ATÖLYELERİNDE ÇALIŞILABİLİR BİR ÜRÜN GELİŞTİRDİK’
Atık yağların doğada büyük tahribatlara yol açtığını belirten görsel sanatlar öğretmeni Harun Gündoğdu, "Biz de öğrencilerimizle birlikte atık yağları yeniden değerlendirebilir miyiz diye bir çalışma yaptık. Bu yağların yağlı boya olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırdık. Topladığımız atık yağları süzerek saf bir hale getirdikten sonra toz boyalarla karıştırdık. Çeşitli aşamalardan sonra yağlı boyayı elde ettik. Daha sonra geliştirdiğimiz boyaların tuvalde nasıl sonuç verdiğini görmek için öğrencilerimizle resimler yaptık. Resimlerde de başarılı sonuçlar elde ettik. Kokusu olmayan boyalarla yaptığımız doğa ve portre resimlerinde güzel sonuçlar ortaya çıktı. Resim atölyelerinde çalışılabilir bir ürün geliştirdik. Çocuklarla birlikte iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz. En azından doğamızı bu zehirden kurtarmak için bir adım attık" dedi.
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