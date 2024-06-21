Atık yağları yağlı boyaya dönüştürdüler

ERZURUM Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) görsel sanatlar öğretmeni Harun Gündoğdu, öğrencileriyle birlikte yaptığı çalışmayla atık yağları yağlı boyaya dönüştürdü. Çeşitli renklerdeki yağlı boyalarla doğa ve portre resimler yapan Gündoğdu, "Çok parlak, canlı ve güzel çalışmalar ortaya çıktı. Atık yağlardan geliştirdiğimiz boya da koku da olmuyor" dedi.

Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) görsel sanatlar öğretmeni Harun Gündoğdu, öğrencileriyle doğayı kirleten atık yağların yeniden dönüşümü için çalışma başlattı. Gündoğdu ve öğrencileri, atık yağların yağlı boya yapımında kullanılabilirliğini araştırdı. Topladıkları atık yağları okuldaki laboratuvarda süzerek saf hale getiren öğretmen ve öğrenciler, daha sonra toz boyalarla karıştırıp, belirli aşamalardan geçirdikten sonra rengarenk yağlı boyalar elde etti. Yeni boyaları tuvalde denemek isteyen Gündoğdu ve öğrencilerinin yaptığı resimler, diğer boyalarla yapılanları aratmadı. Gündoğdu ve öğrencileri koku olmayan boyalarla yapılan doğa ve portre resimlerin daha canlı ve parlak olduğunu belirledi.