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        Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı

        ERZURUM'da babasıyla tartışıp, halası tarafından evden çıkarılan ve tabancayı başına dayayan 17 yaşındaki D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 00:49 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:55
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        Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı
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        ERZURUM'da babasıyla tartışıp, halası tarafından evden çıkarılan ve tabancayı başına dayayan 17 yaşındaki D.P., polisin iknasıyla teslim oldu.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde anne, baba, kardeşleri ve halası ile yemek yiyen D.P., bilinmeyen nedenle babası ile tartıştı. D.P., elindeki tabanca ile babasına doğru ilerlerken, o sırada araya giren hala, yeğenini evden çıkarıp, kapıyı kilitledi. İhbar üzerine olay yerine özel harekat, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Merdiven boşluğunda başına tabanca dayayan D.P., polisin uzun süren ikna çabaları sonucunda binadan çıkarılıp, polis merkezine götürüldü. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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