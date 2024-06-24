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        Kampüse bir gecede 180 bin afiş asıp, gençleri İsrail'i protestoya davet ettiler

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve gönüllü öğrenciler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamı protesto için bastırılan 180 bin afişi bir gecede kampüsün dört bir tarafına astı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:54 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:00
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        Kampüse bir gecede 180 bin afiş asıp, gençleri İsrail'i protestoya davet ettiler
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        ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve gönüllü öğrenciler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamı protesto için bastırılan 180 bin afişi bir gecede kampüsün dört bir tarafına astı. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muhammet Tatar, piknik yapan gençlerin yanına oturup, İsrail ürünlerini almamaları gerektiğini belirtti.

        Doç. Dr. Muhammet Tatar, aralarında öğretim görevlisi ve onlarca gönüllü öğrenci ile bir gecede kampüsteki tüm ağaç, direk, duvar ve uygun görülen her yere, üzerinde İsrail askerleri tarafından katledilen kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu fotoğrafları astı. Sabah olduğunda kampüste gezenlerin katliamı anlatan bu fotoğrafları görmesini istediklerini söyleyen Doç. Dr. Tatar, İsrail ürünlerine karşı başlatılan boykota savaş karşıtı olan herkesin katılmasını istedi. Gazze'ye destek amaçlı eylemlerini ilk günden itibaren çeşitli etkinliklerle sürdürdüklerini ifade eden Doç. Dr. Tatar, "Üniversitemiz ve sponsorlar tarafından bastırılan 18 bin adet el ilanımız ağaçlara, direklere, telefon direklerine bulduğumuz her yüzeye astık. Amacımız; insanların bugün Gazze'de olanları görmelerini sağlamak. Atatürk Üniversitesi içerisindeki afiş asma eylemimizi resmi izinler çıktıktan sonra şehir merkezinde devam ettireceğiz. Buradan başlamamızın sebebi, üniversite gençliği yoğun ve özellikle alışveriş noktasında hareketli bir yaş grubunu içeriyor. Buradaki öğrencilerde bilinci artırmak, dikkati bu noktaya toplamak ve alışverişlerinde İsrail ürünlerini almamalarını istiyoruz" diye konuştu.

        Gün ağardığında üniversitede herkesin başını çevirdiği her yerde bu afişlerle yüzleşeceğini vurgulayan Tatar, "Bu resimlerle ya da afişlerle yüzleşme değil, 21'inci yüzyılın çağdaş, modern dünyasında insanlığın belki de bittiği noktayla yüzleşmesi insanoğlunun. Çünkü Gazze'de olanlar gerçekten insanlık dışı şeyler. Yani bir insanı bırakın hayvanın bile yapmayacağı kadar vahşet içeren eylemler var burada. İnsanların bunlara karşı bir farkındalığı olsun istedik. Sosyal medya hesapları belli kitlelerce takip ediliyor. Biz burada daha konvansiyonel diyebileceğimiz bir alanı tercih ettik. Klasik afiş mantığıyla belli hesapları takip eden belli çevrelere değil, sokakta yürüyen herkese hitap etmek için de böyle bir yöntem seçtik" dedi.

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