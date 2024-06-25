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        Sitenin bahçesinde oynarken otoparktan çıkan otomobilin altında kalan Alparslan öldü

        ERZURUM'da sitenin bahçesinde oynarken otoparktan çıkan otomobilin çarptığı iki arkadaştan Alparslan Cellat (5) yaşamını yitirdi, Eymen A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:40
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        Sitenin bahçesinde oynarken otoparktan çıkan otomobilin altında kalan Alparslan öldü
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        ERZURUM'da sitenin bahçesinde oynarken otoparktan çıkan otomobilin çarptığı iki arkadaştan Alparslan Cellat (5) yaşamını yitirdi, Eymen A.Y. (7) ise yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin otoparkından çıkan T.D. (66) yönetimindeki 07 ERZ 878 plakalı otomobil, bu sırada bahçede oyun oynayan Betül- Ahmet Cellat çiftinin oğulları Alparslan Cellat ile arkadaşı Eymen A.Y.’ye çarptı. Aracın altında kalan Alparslan Cellat hayatını kaybetti, arkadaşı Eymen A.Y. ise ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alparslan Cellat'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, Eymen A.Y. ise hastanede tedaviye alındı.

        Kaza yerine gelerek bilgi alan Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, küçük çocuğun yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Araç sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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