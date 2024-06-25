Sitenin bahçesinde oynarken otoparktan çıkan otomobilin altında kalan Alparslan öldü (2)

Bu arada, polis ekipleri tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Erzurum'da, kazada hayatını kaybeden Alparslan Cellat (5) için Narmanlı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Baba Ahmet Cellat'ın güçlükle ayakta durduğu cenazeye ailenin yakınları ve bölge halkı katıldı. Kılınan namazın ardından Cellat'ın cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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