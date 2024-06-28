Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu üyeleri Erzurum'da

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve üyeler, Dumlu ve Şükrüpaşa Cezaevlerinde incelemede bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Dumlu Açık Cezaevi önünde açıklama yapan Yurdunuseven, "Buradaki eksiklikleri tespit edeceğiz, komisyon olarak raporlayacağız ve ilgili bakanlıklarla paylaşacağız" dedi.

Cezaevlerinden gelen şikayet ve ihbarları incelemek üzere Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, üyelerle Erzurum'a geldi. Komisyon üyeleri AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'la Dumlu Açık Cezaevi önünde açıklama yapan İbrahim Yurdunuseven, "Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Kurulu’na bağlı olarak çalışan Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu olarak 28’inci dönemde 3 cezaevimizi ziyaret etmiştik. Komisyonun içerisinde her partiden bir temsilcimiz bulunmakta. Çünkü İnsan Hakları İnceleme Komisyonu kanunla kurulan bir komisyon. Dolayısıyla tüm partilerin de temsil edilmesi gerekiyor. Alt komisyonumuzun da bütün partilerden temsilcisi bulunmakta. Komisyon olarak bugün Erzurum’da Dumlu ve Şükrüpaşa, yarın da inşallah Erzincan’da bir dizi ziyaret gerçekleştireceğiz. Cezaevlerimizden bize intikal eden şikayetler baz alınarak bir sıralama yapıyoruz ve ona göre ziyaret ediyoruz. Buradan gelen şikayetler çerçevesinde ve içeride de rastgele gireceğimiz değişik koğuşlarda, suçu, cinsiyeti, durumu ne olursa olsun rastgele girdiğimiz cezaevlerindeki koğuşlardaki durumları tespit etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Komisyon olarak yargılama yapmadıklarını, yargı kararlarına bakmadıklarını belirten Yurdunuseven, şöyle konuştu: "Biz tabii ki yargılama yapmıyoruz. Yargı kararlarına bakmıyoruz. Sadece cezaevlerinin şartlarını ve incelemesini yapıyoruz. Devletimize teslim edilen ve buraya gelip hükümlülük veya tutukluluk halini geçirmeye çalışan, devlete bir emanet olarak gelen tüm şahısların durumlarını tespit edip, emaneti zamanında süresi bitince, cezası sona erince tekrar topluma ıslah edilmiş olarak salma amacına çalışıyoruz. Buradaki eksiklikleri tespit edeceğiz, komisyon olarak raporlayacağız ve ilgili bakanlıklarla paylaşacağız. Yaptığımız incelemelerde hem geçen 27’nci dönemde hem de bu dönemde çeşitli kolaylıklar sağladık cezaevlerinde. Çok basit aklıma geleni söyleyeyim. Mesela çocukları okula giden içeride bulunan hükümlü ve tutuklular için, genelde görüş saatleri hafta içiydi, çocuklar okulda oluyordu. Ama biz yaptığımız tespitler sonucunda çocuklu ailelerin öğrenci belgesini getirmek şartıyla aileleriyle görüşlerini cumartesi ve pazar günlerine aldık ki çocuklar da aileleriyle babalarıyla anneleriyle rahatça görüşebilsin. Bu tür bazı tespitlerimizin sonuçlarını da görüyoruz.”

YEMEKLE SUYLA İLGİLİ ŞİKAYETLER Cezaevlerinden gelen şikayetlerin içeriğiyle ilgili basın mensuplarının sorusunu cevaplandıran Yurdunuseven, "İçerideki sorunları tespit ediyoruz. Gelen şikayetlerin hepsi bir iddia. Ama biz bunu görüp içeride bizzat tespit edeceğiz. Bize gelen şikayetlerde sıralama yapıyoruz. En çok hangi cezaevinden şikayet geliyorsa önce oraya öncelik tanıyoruz. İçeride kendimiz tespit yapıyoruz. Genelde yemekle suyla ilgili sıkıntılar geliyor. Bireysel olarak bazı şikayetler var. Açlık grevleriyle ilgili bazı iddialar var. Onlara şimdi bakacağız içeride" dedi.