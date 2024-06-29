Coğrafi işaretli 'Karnavas dut pekmezi' doğal olarak üretiliyor

ERZURUM'un Olur ilçesi kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde coğrafi işaret belgeli 'Karnavas dut pekmezi' mesaisi başladı. Tadı, rengi, kokusu ve tamamen doğal olarak üretildiği için Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaret belgesi verdiği Karnavas dut pekmezi Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Karnavas dut pekmezinin üretimi, haziran ve temmuz aylarında yapılıyor. Üretimin en önemli merkezlerinden biri olan Ormanağzı Mahallesi'nde mesai sabah erkenden başlıyor. Mahalleliden Songül ve Avşin Aktürk çifti, erken saatlerde bahçeye branda serip ağaçlardaki dutları silkeliyor. Traktör ve ağaçlara çıkan birinin silkeleyerek brandaya döktüğü dutlar, ayrık otlarından temizlendikten sonra bidonlarla dev kazanların bulunduğu tandır ocağına taşınıyor. Ateşlerin yakıldığı dev kazana dökülen dutlar haşlanmaya başlıyor. Kaynatılan dutlar, kıvama geldikten sonra preslenerek şırası boşaltılıyor. Dut şırası ateş üstünde bekleyen ve teşt olarak bilinen bakır kaplara boşaltılıyor. Pekmez mesaisini sürdüren Aktürk çifti, daha sonra ellerinde ahşap kepçelerle saatlerce şırayı karıştırıyor. Kıvama gelen pekmez, çelik kaplarda yapılan işlem sonunda soğuması için başka bir kaba alınıyor. Soğuyan pekmez, bidonlara konularak depoya kaldırılıyor.