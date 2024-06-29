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        Coğrafi işaretli 'Karnavas dut pekmezi' doğal olarak üretiliyor

        ERZURUM'un Olur ilçesi kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde coğrafi işaret belgeli 'Karnavas dut pekmezi' mesaisi başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:35
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        Coğrafi işaretli 'Karnavas dut pekmezi' doğal olarak üretiliyor
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        ERZURUM'un Olur ilçesi kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde coğrafi işaret belgeli 'Karnavas dut pekmezi' mesaisi başladı. Tadı, rengi, kokusu ve tamamen doğal olarak üretildiği için Türk Patent ve Marka Kurumu'nun coğrafi işaret belgesi verdiği Karnavas dut pekmezi Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

        Karnavas dut pekmezinin üretimi, haziran ve temmuz aylarında yapılıyor. Üretimin en önemli merkezlerinden biri olan Ormanağzı Mahallesi'nde mesai sabah erkenden başlıyor. Mahalleliden Songül ve Avşin Aktürk çifti, erken saatlerde bahçeye branda serip ağaçlardaki dutları silkeliyor. Traktör ve ağaçlara çıkan birinin silkeleyerek brandaya döktüğü dutlar, ayrık otlarından temizlendikten sonra bidonlarla dev kazanların bulunduğu tandır ocağına taşınıyor. Ateşlerin yakıldığı dev kazana dökülen dutlar haşlanmaya başlıyor. Kaynatılan dutlar, kıvama geldikten sonra preslenerek şırası boşaltılıyor. Dut şırası ateş üstünde bekleyen ve teşt olarak bilinen bakır kaplara boşaltılıyor. Pekmez mesaisini sürdüren Aktürk çifti, daha sonra ellerinde ahşap kepçelerle saatlerce şırayı karıştırıyor. Kıvama gelen pekmez, çelik kaplarda yapılan işlem sonunda soğuması için başka bir kaba alınıyor. Soğuyan pekmez, bidonlara konularak depoya kaldırılıyor.

        Bu sezon 2 tona yakın pekmez üretimi hedeflediğini belirten Avşin Aktürk, eşi Songül Aktürk ile dut pekmezi üretimini tamamen doğal yollarla yaptıklarını Türkiye'nin dört bir yanına pazarladıklarını söyledi. Kendisinin 100 dut ağacı dikip üretime başladığını belirten Osman Aktürk, oğlu Avşin Aktürk ile gelini Songül Aktürk'ün bu üretimi yeni dikilen ağaçlarla daha da artırdığını söyledi.

        PEKMEZ YAPIMINI İZLEDİ

        Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, Aktürk çiftinin pekmez yapım çalışmasını izledi. Bahçeden pekmez olup sofraya gelene kadar üretimi takip eden Kenger, "Sabah saat 04.00 gibi dut ağaçları silkeleniyor. Çiftçilerimiz burada çöplerinden yapraklarında ayırıp kaynatıyorlar. Karnavas dut pekmezi, 2008 yılında coğrafi işaret aldıktan sonra değerine değer kattı. Çiftçimiz daha fazla kazanmaya başladı. Çiftçilerimiz fazla kazanmaya başlayınca pekmez üretimine eğilim arttı. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üretim yapan çiftçilerimizin yanındayız, her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.

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