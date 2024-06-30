Gazze'de katledilen çocuklar, melek formu şeklinde buza yontularak işlendi

ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan Ata Buz Eserleri Müzesi'ndeki Erzurum'un tarihi eserleri sergisinde, Filistinli bir çocuk figürü de kanatlı melek olarak buza yontularak işlendi. Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Ata Buz Eserleri Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, İsrail askerlerinin insanlık dışı katliamlarını sembolize eden melek şeklindeki Filistinli çocuk heykeli ile onların çektikleri acıları insanlığa anlatmak istediklerini söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri 3 ay müzede hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecede çalışarak, '2025 EİT Turizm Başkenti' seçilen Erzurum'un tarihi eserlerinin buzdan minyatürlerini, heykelde alternatif ve kalıcı olmayan şeffaf buz malzemeye yaptı. Erzurum Kalesi, Erzurum evi tandır başı, kümbetler, Erzurum evleri ve Türk mitolojisinden yola çıkılarak tasarlanan yaklaşık 25 buzdan yontulmuş eserin yer aldığı sergide, en büyük ilgiyi lisansüstü öğrencisi Abdurrahman Datlı'nın tasarlayıp buzdan yontarak oluşturduğu Filistinli kanatlı melek çocuk figür heykeli gördü.