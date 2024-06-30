Gazze'de katledilen çocuklar, melek formu şeklinde buza yontularak işlendi
ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan Ata Buz Eserleri Müzesi'ndeki Erzurum'un tarihi eserleri sergisinde, Filistinli bir çocuk figürü de kanatlı melek olarak buza yontularak işlendi.
ATATÜRK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 4 yıl önce kurulan Ata Buz Eserleri Müzesi'ndeki Erzurum'un tarihi eserleri sergisinde, Filistinli bir çocuk figürü de kanatlı melek olarak buza yontularak işlendi. Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Ata Buz Eserleri Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, İsrail askerlerinin insanlık dışı katliamlarını sembolize eden melek şeklindeki Filistinli çocuk heykeli ile onların çektikleri acıları insanlığa anlatmak istediklerini söyledi.
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri 3 ay müzede hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derecede çalışarak, '2025 EİT Turizm Başkenti' seçilen Erzurum'un tarihi eserlerinin buzdan minyatürlerini, heykelde alternatif ve kalıcı olmayan şeffaf buz malzemeye yaptı. Erzurum Kalesi, Erzurum evi tandır başı, kümbetler, Erzurum evleri ve Türk mitolojisinden yola çıkılarak tasarlanan yaklaşık 25 buzdan yontulmuş eserin yer aldığı sergide, en büyük ilgiyi lisansüstü öğrencisi Abdurrahman Datlı'nın tasarlayıp buzdan yontarak oluşturduğu Filistinli kanatlı melek çocuk figür heykeli gördü.
Filistinli çocuğun melek şeklinde sembolize edilen heykeli ile onların çektiği bu acıyı dondurarak insanlığa anlatmak istediklerini belirten Prof. Dr. Mustafa Bulat, sanatçılar olarak seslerini duyuramayan çocukların sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Erzurum'un Kültür Başkenti ilan edilmesiyle kolları sıvayıp 3 ay gibi kısa bir sürede şehrin tarihi mitolojik konularından yola çıkılarak oluşturulan önemli eserlerinin, şeffaf buz bloklardan minyatür heykellerini yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bulat, şunları söyledi:
"Kültür yolu projesi kapsamında ağustos ayında gelecek olan yerli ve yabancı konukları ağırlamak için Erzurum'un kültürüne yönelik Erzurum evleri, Erzurum kalesi, Erzurum tandır köşesi ve Türk mitolojisinden konularla çocuklara yönelik içine girebileceği, üzerinde oynayacağı oyun heykelleri tasarladık. Bunlar heykel bölümünün lisans 2, 3, 4'üncü sınıf ve lisansüstü öğrencileri, hocalarıyla birlikte çalıştı. 3 ayda üretilen buzlar, şu an sergi mekanı olarak kullanılan bulunduğumuz mekana tasarlanarak monte edildi. Sonrasında tasarlanan projeler yontuldu. Bazıları belli zaman içerisinde deformasyona uğruyor. Bunları yenileriyle değiştiriyoruz. Ayrıca burayı heykel bölümünün seçmeli buz heykel atölyesi olarak da kullanıyoruz. Buradaki heykellerin yapımı ve ortaya çıkışı lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin birlikte ekip halinde çalışmasıyla varlık kazanıyor. Burada açıldığımız 2020 yılından bu yana kişisel sergiler hariç 10'un üzerinde karma buz heykel sergileri oldu. Tabi bu sergide Filistin'de İsrail askerlerinin Filistin halkına karşı Gazze de yaptığı katliamlar unutulamazdı. Lisansüstü öğrencimizden Abdurraman Datlı, İsrail'in yaptığı insanlık dışı katliamı sembolize eden ve Gazze'de öldürülen Filistinli bir çocuğu, melek şeklinde buza çağdaş heykel diliyle biçimlenerek tasarladı. Gelen insanlar Filistinli çocukların dramını burada buzla yaşasınlar diye bunu ortaya koyduk. Sesini duyuramayan Filistin halkına ve çocuklarına karşı yapılan katliamları tekrardan insanlığa anlatmak için dondurulmuş buzlarla kanatlı melek çocuk figürünü buz yontusuyla konuya tekrardan dikkat çekmek istedik."
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