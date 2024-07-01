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        Erzurum'da öğrenciler, suda batmayan uzay kapsülü yaparak Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne girmek için yarıştı

        ERZURUM'daortaokul ile liselerde okuyan 600'den fazla öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıl eğitim alabilmek için düzenlenen sınavda yarıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:00
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        Erzurum'da öğrenciler, suda batmayan uzay kapsülü yaparak Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne girmek için yarıştı
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        ERZURUM'daortaokul ile liselerde okuyan 600'den fazla öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıl eğitim alabilmek için düzenlenen sınavda yarıştı. Komisyonun verdiği malzemelerle suda batmayan uzay kapsülü tasarlayan öğrenciler, sınavda başarılı sayıldı. 90 dakika süren sınavı başarıyla geçen 320 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıl eğitime alınacak.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Erzurum'da uygulama sınavı yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılan bu yılki sınavın teması, uzay kapsülü olarak belirlendi. Sınav komisyonu tarafından masalara konulan malzemelerle 90 dakika boyunca tasarladıkları uzay kapsüllerini hazırlayan öğrenciler, jüri önüne çıktı. Jüri üyelerine bilgi veren öğrenciler, daha sonra yaptıkları uzay kapsüllerini belirli bir yükseklikten deneme havuzlarına bıraktı. Kapsülleri suda batmayan öğrenciler, sınavı başarıyla tamamladı. Yaptığı uzay kapsülüyle sınavda başarılı olduğunu belirten Yusuf Alper Saka (10), hedefinin Deneyap Atölyeleri'nde eğitim görmek olduğunu söyledi. Zehra Demirtaş ise yaptığı uzay kapsülünün güzel olduğunu belirtti.

        SINAV 3 AŞAMADAN OLUŞTU

        Lise öğrencilerinin ayrı, ortaokul öğrencilerinin ayrı sınava alındığını dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, başarılı olanların Deneyap Atölyeleri'nde eğitime alınacağını belirtti. T3 Vakfı Erzurum sorumlusu Vedat Aydın da sınavın 3 aşamadan oluştuğunu bildirdi. İlk aşamanın e-sınav olduğunu matematik, algoritma sorularına öğrencilerin cevap verdiğini söyleyen Aydın, ikinci aşamanın çevrim içi yapıldığını ifade etti.

        KAPSÜLÜ SUYA BATMAYANLAR BAŞARDI

        2 aşamayı geçen öğrencilerin uygulamalı sınava alındığını anlatan Vedat Aydın, "Her yıl farklı bir temada gerçekleştirdiğimiz sınavın bu yılki teması, uzay kapsülü oldu. Öğrencilerimiz 90 dakika süreyle kendilerine verdiğimiz malzemelerle uzay kapsülü yaptılar. Tasarımlarını tamamlayan öğrenciler, jüri üyelerine sunum yaptıktan sonra belirli bir yükseklikten uzay kapsüllerini deneme havuzlarına bıraktı. Kapsülü suya batmayan öğrenciler başarılı oldu. Buradaki amacımız, yetenekli genç arkadaşlarımızı keşfedip, yeni Selçuk Bayraktar'lar, Aziz Sancar'lar yetiştirmek" diye konuştu. Gençlik lideri ve Deneyap Atölyeleri eğitim koordinatörü Bahtiyar Akan da 600'dan fazla öğrencinin katıldığı sınavın ardından 320 öğrencinin Deneyap Atölyeleri'nde 3 yıl sürecek bir eğitime alınacağını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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