Erzurum'da öğrenciler, suda batmayan uzay kapsülü yaparak Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne girmek için yarıştı

ERZURUM'daortaokul ile liselerde okuyan 600'den fazla öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıl eğitim alabilmek için düzenlenen sınavda yarıştı. Komisyonun verdiği malzemelerle suda batmayan uzay kapsülü tasarlayan öğrenciler, sınavda başarılı sayıldı. 90 dakika süren sınavı başarıyla geçen 320 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde 3 yıl eğitime alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Erzurum'da uygulama sınavı yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde yapılan bu yılki sınavın teması, uzay kapsülü olarak belirlendi. Sınav komisyonu tarafından masalara konulan malzemelerle 90 dakika boyunca tasarladıkları uzay kapsüllerini hazırlayan öğrenciler, jüri önüne çıktı. Jüri üyelerine bilgi veren öğrenciler, daha sonra yaptıkları uzay kapsüllerini belirli bir yükseklikten deneme havuzlarına bıraktı. Kapsülleri suda batmayan öğrenciler, sınavı başarıyla tamamladı. Yaptığı uzay kapsülüyle sınavda başarılı olduğunu belirten Yusuf Alper Saka (10), hedefinin Deneyap Atölyeleri'nde eğitim görmek olduğunu söyledi. Zehra Demirtaş ise yaptığı uzay kapsülünün güzel olduğunu belirtti.