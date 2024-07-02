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        Erzurum'da sağanak sele neden oldu, alt geçitler suyla doldu

        ERZURUM'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 19:48 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:50
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        Erzurum'da sağanak sele neden oldu, alt geçitler suyla doldu
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        ERZURUM’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Alt geçitlerin suyla dolduğu kent merkezinde göle dönüşen caddelerde sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yağış uyarısı yapılan Erzurum’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreli dolu yağışının ardından sağanak hızını artırarak devam etti. Kent merkezinde yağmur suları ile dolan alt geçitler trafiğe kapatılırken, göle dönen caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yakutiye ilçesindeki Aziziye altgeçidinde mahsur kalan araçları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yağış sebebiyle trafik ışıkları da devre dışı kaldı.

        Kent merkezindeki esnaf iş yerlerine su dolmaması için ellerinde süpürgelerle temizlik yaparken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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