Kızı ve eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

ERZURUM'da, evlerinde eşi Kadriye (44) ile kızı Asude Helen'i (20) bıçakla öldüren öğretmen Zülküf Böçkün (47) hakkında 'Kadına ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe karşı kasten öldürmek' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Mart gecesi meydana gelen olayda Zülküf Böçkün, eşi hemşire Kadriye ile kızı Asude'yi bıçakla öldürdü. Olaydan sonra kaçan Böçkün, Çat ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Çıkarıldığı adliyede tutuklanan Zülküf Böçkün hakkında savcı tarafından iddianame hazırlandı. Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay yeri inceleme raporu, otopsi raporları, sanık, müşteki ve bilgi sahiplerinin ifadelerine de yer verildi.

İddianamede Zülküf Böçkün'ün savcılıktaki ifadesi de yer aldı. Yaklaşık 15 gün önce akşam saatlerinde C.Y.'nin eşini aradığını belirten Böçkün, ifadesinde şunları anlattı: "Eşim, yanımda konuşmak yerine başka bir odaya geçerek konuşunca bu durumdan rahatsızlık duydum ve kendisini erkeklerin aramaması konusunda uyardım. Eşim, kariyer meselesiyle alakalı konuştuklarını, yanlış anlaşılacak bir meselenin olmadığını söyledi. Bu konu nedeniyle günlerdir stres yaşadım ve psikolojik tedavi amacıyla kullandığım ilaçları kullanmayı bıraktım. 13 Şubat'ta uyurken 23.50 sıralarında C.Y. eşimi yeniden aradı. İrkilerek uykudan uyanmamıza sebep oldu. C.Y.'nin aradığını görünce eşime, bu saatte neden aradığını sordum ve konuşmak istediğimi söyledim. Eşim buna müsaade etmedi. Eşime sesi hoparlöre vermesini istediğim halde vermeden yanımda konuştu. Ne konuştuklarını anlamadım. Tekrardan telefonu konuşmak amacıyla isteyince, panik yaparak görüşmeyi sonlandırdı. Akabinde C.Y. tekrardan aradı. Eşimden tekrar aramasını istedim, kabul etmeyince bir anlık öfkeyle mutfağa yöneldim ve ekmek bıçağı alarak yeniden aramasını istedim. Yine kabul etmeyince bıçağı karın bölgesine doğru 3-4 kez sapladım. O sırada kızım Helen odaya girerek elimden bıçağı aldı, 'Şerefsiz' deyince öfkeye kapıldım. Elinden bıçağı alarak kızımın göğüs kısmına doğru 2-3 kez vurdum."

'15 GÜNDÜR İLAÇLARIMI İÇMİYORDUM' Böçkün, o sırada evde misafir olan ablasının elinden bıçağı alması üzerine, mutfaktan farklı bıçak aldığını ve salondaki eşinin arkasından 4-5 defa bıçakla vurduğunu ve kızının odasına gittiğini aktardı. Kızını da önce 2 defa sırt bölgesinden bıçakladığını ifadesinde dile getiren Böçkün, "Bu eylemi 'Namusumu temizliyorum' şeklinde bir ifade kullanarak değil, 'Namusum söz konusu' diyerek gerçekleştirdim. Bu olayın müsebbibi gecenin bir yarısında eşimi arayan C.Y.'dir. Eşim, gündüzleri benden habersiz de bu şahısla görüşüyormuş, kendisi söylemişti. Neler konuştuklarını bilmiyorum. Defalarca talep etmeme rağmen, eşim beni bu şahısla tanıştırmadı ve konuşturmadı. Son dönemde telefonunu evin içerisinde gizler olmuştu. Olayda kapıldığım öfkenin nedeni budur. 15 gündür ilaçlarımı içmediğim için kötü bir ruh halinin etkisinde olduğum inkar edilemez. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım" dedi.