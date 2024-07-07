Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        'Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı önemli'

        ATATÜRKÜniversitesi'nden Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 07.07.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı önemli'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ATATÜRKÜniversitesi'nden Doç. Dr. Emre Çomaklı, Erzurum'da etkili olan ve kent merkezinde olumsuzluklara yol açan sağanağın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını vurguladı. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede karbon salınımına dikkati çeken Doç. Dr. Çomaklı, "Erzurum olarak önemli bir avantajımız var; Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı. Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, çok önemli bir karbon yutak alanı olarak değerlendirilebilir. Erzurum için önemli olan şu aşamada sulak alanın üzerindeki baskıların azaltılması, arazi tahribatının o alanlarda önüne geçilmesi, buranın Erzurum için bir rekreasyon alanı olarak kullanılması; turizm açısından, biyolojik çeşitlilik açısından önemli olacaktır" dedi.

        Erzurum'da temmuz ayının ilk günlerinde sağanak etkili olurken, metrekareye 3 günde (1,2 ve 3 Temmuz tarihlerinde) 60 kilogram yağış düştü. Kent merkezinde olumsuzluklara yol açan yağışların küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını ifade eden Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Çomaklı, "Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklileri ülkemizi olduğu gibi ilimizi ve bölgemizi de olumsuz etkiliyor. Özellikle Erzurum'da yaşanan yağışların ciddi sorunlara sebep olduğunu görmekteyiz. Bu da doğanın bizi uyardığı anlamına geliyor. Küresel iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri, yıl içerisinde olan yağışların düzensiz dağılımıdır. Yıllık ortalama yağış miktarı değişmiyor ama yağışların düştüğü zaman aralıkları değişiyor. Biz de bu şekilde küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hissediyoruz. Eğer önlem almazsak, bunu gün geçtikçe de artan seviyede göreceğiz" dedi.

        '230 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'

        Küresel iklim değişikliğiyle mücadele en önemli silahlardan birisinin karbon salınımlarının azaltılması olduğunu kaydeden Çomaklı, şunları söyledi:

        "Karbon salınımlarını azaltmada dünyadaki yaklaşık karbonun yüzde 40'ını tutan sulak alanlar, önemli bir noktada. Bizim Erzurum olarak önemli bir avantajımız var; Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı. Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, çok önemli bir karbon yutak alanı olarak değerlendirilebilir. Gün geçtikçe de bunun önemi artacak. Bunun yanı sıra büyük bir biyolojik çeşitliliği bünyesinde barındırıyor. Tabii ki burada flora ve fauna ilk aklımıza geliyor. 230 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda burada 25 endemik tür bulunmakta. Bu da demek ki Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'nın bir şekilde rehabilite edilmesi, alanın genişletilmesi, üzerindeki baskıların azaltılması Erzurum için küresel iklim değişikliğiyle mücadelede büyük önem arz etmekte. Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'nı 'iklim eylem planı' içerisinde de görüyoruz. İklim eylem planı hazırlanırken Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı'na da atıfta bulunulmuş. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele topyekun bir mücadeleyi kapsıyor. Bunun için elimizdeki bütün silah ve imkanları kullanmak gerekiyor. Erzurum için önemli olan şu aşamada sulak alanın üzerindeki baskıların azaltılması, arazi tahribatının o alanlarda önüne geçilmesi, buranın Erzurum için bir rekreasyon alanı olarak kullanılması; turizm açısından, biyolojik çeşitlilik açısından önemli olacaktır. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede, Erzurum açısından büyük bir katkı sağlayacaktır."

        8 BİN 632 HEKTAR BÜYÜKLÜĞÜNDE

        Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı, Yakutiye ilçesinde bulunuyor. 18 Mayıs 2018'de mahalli öneme haiz sulak alan olarak ilan edilen bölge, 8 bin 632 hektar büyüklüğünde. 230 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, 25'ten fazla endemik bitki türü de yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Bizim Çocuklar iyidir
        Bizim Çocuklar iyidir
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        "İyi ki varsınız"
        "İyi ki varsınız"
        Düğün öncesi eğlencede silahlı kavga
        Düğün öncesi eğlencede silahlı kavga
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        Kırmızı kart tepkisi!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da düğün öncesi eğlencede çıkan silahlı kavgada damat yaralandı
        Erzurum'da düğün öncesi eğlencede çıkan silahlı kavgada damat yaralandı
        Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
        AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Erzurum'da...
        AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Erzurum'da...
        Sakatlığı atlatan Çaykur Rizesporlu Azubuike, takımla Avrupa kupalarını hed...
        Sakatlığı atlatan Çaykur Rizesporlu Azubuike, takımla Avrupa kupalarını hed...
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pazaryolu ilçesinde cami açılışına katıldı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pazaryolu ilçesinde cami açılışına katıldı