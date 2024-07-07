Bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı, 17 yaşındaki şüpheli ile 3 arkadaşı yakalandı

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki D.Y., 17 yaşındaki Ö.G., tarafından göğsünden bıçakla ağır yaralandı. D.Y., ambulansla hastaneye kaldırılırken olaydan sonra kaçan Ö.G. ve 3 arkadaşı polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Park 25'te meydana geldi. İddiaya göre, Ö.G., henüz belirlenemeyen nedenle kavga ettiği D.Y.'yi sallama olarak tabir edilen bıçakla göğsünden ağır yaraladı. Yaralı halde kaçan D.Y., bir apartmanın içine girdi. Çevredekilerin yardımıyla bir sandalyeye oturtulan D.Y. olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.