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        Erzurum'da sel etkili oldu

        ERZURUM'un Tekman ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sele neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:31 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:35
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        Erzurum'da sel etkili oldu
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        ERZURUM'un Tekman ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak sele neden oldu. Bir köprünün yıkıldığı bölgede iki araç sel sularına kapıldı. Evlerinde mahsur kalan 4 hasta ise AFAD ekiplerinin yardımıyla Erzurum'daki hastanelere götürüldü.

        Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yağış uyarısı yapılan Erzurum ve ilçelerinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreli dolu yağışının ardından sağanak hızını artırarak devam etti. Palandöken Dağı'nın arkasındaki Tekman ilçesinin kırsal Dalsöğüt Mahallesinde etkili olan sel nedeniyle bir köprü yıkıldı. Park halindeki iki araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı evlerde su baskınlarına neden olan sel bölgede birçok derenin taşmasına neden oldu.

        Çeşitli hastalıkları nedeniyle hastaneye gidemeyip, yağış ve sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan hastaların AFAD ekipleri yardım etti. Sedyelerle evlerinden alınan hastalar araçlara bindirilerek hastanelere götürüldü. Can kaybının yaşanmadığı kırsal Dalsöğüt, Mollamehmet, İncesu, Karlıca, Turnagöl ve Işıklar mahallelerinde ekipler çalışmalarını sürüyor.

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