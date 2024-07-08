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        Erzurum'daki selde, 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan öldü

        ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, Tekman ilçesinde 2 gündür devam eden sağanağın neden olduğu selden etkilenen kırsal Dalsöğüt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:05
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        Erzurum'daki selde, 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan öldü
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        ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, Tekman ilçesinde 2 gündür devam eden sağanağın neden olduğu selden etkilenen kırsal Dalsöğüt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bölgede hasar tespit çalışması yapılacağını belirten Vali Çiftçi “Şu an görebildiğim kadarıyla sel felaketinde 4 ev, 4 ahır zarar görmüş, 19 hayvan da ölmüş" dedi.

        Tarım arazileri, köprü, ahır ve evlerin zarar gördüğü kırsal Dalsöğüt Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, bölge halkıyla görüştü. Hasar tespit çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Dalsöğüt Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yerinde inceleme yapmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte geldik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, Tekman Kaymakamımız, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, Tarım ve Orman Müdürümüz ve AFAD Müdürümüzle birlikte incelemeler yaptık. Şu anda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz, derede ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Dört makine ile derenin hem alt, hem de üst kısmında ıslah çalışmalarımız devam edecek. Ardından hasar ve zarar tespit çalışmalarımız da devam edecek. Şu an görebildiğim kadarıyla sel felaketinde 4 ev, 4 ahır zarar görmüş, 19 hayvan da ölmüş" dedi.

        Vali Çiftçi, açıklamasının devamında, "En büyük tesellimiz can kaybı olmaması, cana herhangi bir zarar ziyan gelmemesidir. Ben buradan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden saklasın. Devlet olarak, yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar bütün imkanları seferber edeceğiz. En kısa sürede Dalsöğüt Mahallesi'nin yaralarını saracağız" diye konuştu.

        Vali Çiftçi, AFAD, UMKE ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgeden, yaptığı incelemelerin ardından ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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