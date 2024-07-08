Erzurum'daki selde, 4 ev ve 4 ahır zarar gördü, 19 hayvan öldü

ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, Tekman ilçesinde 2 gündür devam eden sağanağın neden olduğu selden etkilenen kırsal Dalsöğüt Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Bölgede hasar tespit çalışması yapılacağını belirten Vali Çiftçi “Şu an görebildiğim kadarıyla sel felaketinde 4 ev, 4 ahır zarar görmüş, 19 hayvan da ölmüş" dedi.

Tarım arazileri, köprü, ahır ve evlerin zarar gördüğü kırsal Dalsöğüt Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Mustafa Çiftçi, bölge halkıyla görüştü. Hasar tespit çalışmalarının yapıldığını vurgulayan Vali Çiftçi, "Dalsöğüt Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketi nedeniyle yerinde inceleme yapmak için ekip arkadaşlarımızla birlikte geldik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz, Tekman Kaymakamımız, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz, Tarım ve Orman Müdürümüz ve AFAD Müdürümüzle birlikte incelemeler yaptık. Şu anda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz, derede ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Dört makine ile derenin hem alt, hem de üst kısmında ıslah çalışmalarımız devam edecek. Ardından hasar ve zarar tespit çalışmalarımız da devam edecek. Şu an görebildiğim kadarıyla sel felaketinde 4 ev, 4 ahır zarar görmüş, 19 hayvan da ölmüş" dedi.