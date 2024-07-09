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        Hayvan otlatırken suya kapılan çoban kayboldu

        ERZURUM'un Karayazı ilçesinde sağanak yağış sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapılan çoban Yakup Eren (23) kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:58 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:00
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        Hayvan otlatırken suya kapılan çoban kayboldu
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        ERZURUM’un Karayazı ilçesinde sağanak yağış sonrası debisi yükselen dereyi geçerken suya kapılan çoban Yakup Eren (23) kayboldu. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri çobanı bulmak için aramalara başladı.

        Karayazı ilçesine bağlı kırsal Sukonak Mahallesi’nde hayvan otlatan Yakup Eren, sağanak sonrası debisi yükselen dereyi geçerken akıntıya kapıldı. Beraber hayvan otlattığı çobanın bilgi vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Derede kaybolan çobanı arama çalışmaları başlatılırken Trabzon Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekibi de bölgeye gönderildi. İş makinelerinin de destek verdiği ekipler, çoban Yakup Eren’i arama çalışmasını sürdürüyor.

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