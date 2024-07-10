Koruma altındaki 2'nci Abdülhamid dönemine ait Ahi Sancağı restore ediliyor

PAMUK ve ipek iplikten yapılan 2'nci Abdülhamid dönemine ait Ahi Sancağı, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı tekstil atölyesinde restore ediliyor. Renk solmaları ve lif deformasyonu yaşayan sancak, 4 kişilik bir uzman ekip tarafından titizlikle onarılıyor. Yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ardından sancak, Kırşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Kırşehir Müze Müdürlüğü envanterine kayıtlı Ahi Sancağı, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, çift yönlü, çevresi bakır alaşımlı saçakla çevrili. Üzerinde Bakara, Enfal, Hud ve Rad suresinden ayetler ile 2'nci Abdülhamid’e ait tuğra işlenen Ahi Sancağı, renk solmaları, lif deformasyonu sebebiyle mukavemetini kaybettiği için Erzurum Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na getirildi. Tekstil atölyesine teslim edilen sancağı onarıma alan 4 kişilik uzman ekip, öncelikle durum tespit çalışmalarını tamamlandı. Yol haritasının belirlenmesiyle renk analizi, malzeme ve element analizi ve mukavemet tespiti yapılarak restorasyon ve konservasyon yöntemine karar verildi. Dağılan lifler soğuk buhar ve uygun tekniklerle düzleştirilirken, etrafındaki bakır alaşımlı püsküller, analizleri ve restorasyon için eserden ayrıldı. Eserin mukavemetine ve yapısına uygun tamamlama malzemeleri ve yöntemleriyle yapılacak olan restorasyon ve konservasyon işlemleri yaklaşık 2 yıl sürecek. Eser, onarımın tamamlanmasının ardından Kırşehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.