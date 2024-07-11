Taşıtlara yeşil ışık yanarken yola fırladı; ilk araçtan kurtuldu, ikinciden kaçamadı

ERZURUM'da ailesiyle yürürken, trafik ışıklarını beklemeden karşıya geçmek isteyen Mustafa Selçuk (25), seyir halindeki ilk araçtan kurtuldu ancak ikinciden kaçamadı. Bir araç kamerasının da kaydettiği kazada, otomobil çarpan Selçuk, yaklaşık 2 metre havalandı. Yaralanan Selçuk, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle kaldırımda yürüyen Mustafa Selçuk, yolun karşısına geçmek istedi. Taşıtlara yeşil ışık yanarken yola çıkan Selçuk, üzerine doğru gelen ilk otomobilden kurtulup yürümeye devam etti. Bir anda araçların arasında kalan Selçuk, yolu koşarak geçmeye çalışınca otomobil çarptı. Bir araç kamerasına yansıyan kazada, otomobilin çarpmasıyla Selçuk’un yaklaşık 2 metre havalandığı görülüyor. Kaza nedeniyle trafiğin durduğu yolda, çevredekiler, Selçuk'un yardımına koştu. Bazıları kazazedenin gözüne güneş gelmemesi için elleriyle gölge yaparken, bir kişi de olası başka kazayı önlemek için akan trafiğin kontrolünü sağlamaya çalıştı. İlk yardım bilgisi olanlar ise hem konuşturarak yaralının bilincini açık tuttu, hem de başını yükseğe kaldırdı. Olay yerinde toplananlar, kaza nedeniyle şoka girip ağlayan otomobilin kadın sürücüsünü de sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Mustafa Selçuk'u, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu ve ortopedi servisinde tedaviye alındığı öğrenildi.