Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Taşıtlara yeşil ışık yanarken yola fırladı; ilk araçtan kurtuldu, ikinciden kaçamadı

        ERZURUM'da ailesiyle yürürken, trafik ışıklarını beklemeden karşıya geçmek isteyen Mustafa Selçuk (25), seyir halindeki ilk araçtan kurtuldu ancak ikinciden kaçamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşıtlara yeşil ışık yanarken yola fırladı; ilk araçtan kurtuldu, ikinciden kaçamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'da ailesiyle yürürken, trafik ışıklarını beklemeden karşıya geçmek isteyen Mustafa Selçuk (25), seyir halindeki ilk araçtan kurtuldu ancak ikinciden kaçamadı. Bir araç kamerasının da kaydettiği kazada, otomobil çarpan Selçuk, yaklaşık 2 metre havalandı. Yaralanan Selçuk, hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle kaldırımda yürüyen Mustafa Selçuk, yolun karşısına geçmek istedi. Taşıtlara yeşil ışık yanarken yola çıkan Selçuk, üzerine doğru gelen ilk otomobilden kurtulup yürümeye devam etti. Bir anda araçların arasında kalan Selçuk, yolu koşarak geçmeye çalışınca otomobil çarptı. Bir araç kamerasına yansıyan kazada, otomobilin çarpmasıyla Selçuk’un yaklaşık 2 metre havalandığı görülüyor. Kaza nedeniyle trafiğin durduğu yolda, çevredekiler, Selçuk'un yardımına koştu. Bazıları kazazedenin gözüne güneş gelmemesi için elleriyle gölge yaparken, bir kişi de olası başka kazayı önlemek için akan trafiğin kontrolünü sağlamaya çalıştı. İlk yardım bilgisi olanlar ise hem konuşturarak yaralının bilincini açık tuttu, hem de başını yükseğe kaldırdı. Olay yerinde toplananlar, kaza nedeniyle şoka girip ağlayan otomobilin kadın sürücüsünü de sakinleştirmeye çalıştı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Mustafa Selçuk'u, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu ve ortopedi servisinde tedaviye alındığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Olaylı maçta Kolombiya finalde!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Bu 8 davranışın sebebi bakın neymiş!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'

        Benzer Haberler

        Erzurum'da dereye düşüp ölen genç defnedildi
        Erzurum'da dereye düşüp ölen genç defnedildi
        Atakaş Hatayspor'un Erzurum devam ediyor
        Atakaş Hatayspor'un Erzurum devam ediyor
        Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Uslu'dan tarihi medresedeki engelli rampasıyl...
        Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Uslu'dan tarihi medresedeki engelli rampasıyl...
        Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu
        Erzurum ile Ağrı'da sağanak, Palandöken'in zirvesinde ise dolu etkili oldu
        AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
        AFAD Başkanı Okay Memiş, Erzurum'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
        AFAD Başkanı Memiş'ten Erzurum'da derede cenazesi bulunan gencin ailesine t...
        AFAD Başkanı Memiş'ten Erzurum'da derede cenazesi bulunan gencin ailesine t...