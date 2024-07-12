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        Afgan çobanı yıldırım yaktı, yağmur söndürdü

        ARDAHAN'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sıraç Recep (25), hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:45
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        Afgan çobanı yıldırım yaktı, yağmur söndürdü
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        ARDAHAN'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sıraç Recep (25), hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Recep, “Kıyafetlerim, otlattığım hayvanların sahibinin söylemesine göre yanmaya başlamış ancak yağan yağmur alevleri söndürmüş. Yoksa ölebilirdim” dedi.

        Olay, 5 Temmuz akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulakyurt köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanları otlatmak için araziye götüren Sıraç Recep, aniden bastıran yağmur nedeniyle şemsiyesini açtı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine Recep, hayvanları çadıra götürmeye çalışırken sürü sahibi Emrah Tırpancı'nın (37) da yanına doğru geldiğini gördü. Bu sırada Sırac Recep’in yanına yıldırım düştü. Yaralanıp baygınlık geçiren Sıraç Recep’in üzerindeki kıyafetler tutuştu. Tırpancı da hafif yaralandı. Yağan şiddetli yağmurla birlikte kıyafetleri sönen Sırac Recep, bir süre sonra kendisini toparlayan Emrah Tırpancı'nın cep telefonuyla yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep, buradan da Erzurum'a sevk edildi.

        Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki tedavisi devam eden Sıraç Recep vücudunda sadece sol kolunun zarar görmediğini söyledi. Yağan yağmurun hayatını kurtardığını belirten Recep, "Yaylada hayvanları otlatıyordum. Aniden yağmur yağmaya başladı. Sürü sahibi de bize doğru geliyordu. Şemsiyeyi açtım ve hayvanları çadıra getirdiğim sırada büyük bir gürültü ile birlikte dayanılmaz acı hissettim ve bayılmışım. Şemsiyenin altında olduğum için kuru olan kıyafetlerim, otlattığım hayvanların sahibinin söylemesine göre yanmaya başlamış ancak yağan yağmur alevleri söndürmüş. Yoksa ölebilirdim. Şu anda vücudumun büyük bir bölümü yanmış durumda ancak sağlık durumum iyi" dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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