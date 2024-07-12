Afgan çobanı yıldırım yaktı, yağmur söndürdü

ARDAHAN'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sıraç Recep (25), hayvan otlatırken yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Recep, “Kıyafetlerim, otlattığım hayvanların sahibinin söylemesine göre yanmaya başlamış ancak yağan yağmur alevleri söndürmüş. Yoksa ölebilirdim” dedi.

Olay, 5 Temmuz akşam saatlerinde merkeze bağlı Sulakyurt köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanları otlatmak için araziye götüren Sıraç Recep, aniden bastıran yağmur nedeniyle şemsiyesini açtı. Yağmurun şiddetini artırması üzerine Recep, hayvanları çadıra götürmeye çalışırken sürü sahibi Emrah Tırpancı'nın (37) da yanına doğru geldiğini gördü. Bu sırada Sırac Recep’in yanına yıldırım düştü. Yaralanıp baygınlık geçiren Sıraç Recep’in üzerindeki kıyafetler tutuştu. Tırpancı da hafif yaralandı. Yağan şiddetli yağmurla birlikte kıyafetleri sönen Sırac Recep, bir süre sonra kendisini toparlayan Emrah Tırpancı'nın cep telefonuyla yaptığı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep, buradan da Erzurum'a sevk edildi.