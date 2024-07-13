Kara lastikle başlayan maraton, Sofya şampiyonluğu ile son buldu

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da 2022 yılında düzenlenen maratonda 2 saat 34 dakika koşup Kenyalı atletleri geride bırakarak şampiyon olan milli sporcu Tubay Erdal (29), sakatlanınca 2024 Olimpiyat kadrosundan çıkarıldı hem de sporu bırakmak zorunda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde antrenör olarak işe başlayan Tubay Erdal, "Ölümüne koştuğum Sofya maratonunda en iyi derecemi yaparak şampiyonluğu ve 2024 olimpiyatlarına kazanmayı hak ettim ama yarıştan sonra kasığımdaki sakatlık nüksetti ve sporu bırakmak zorunda kaldım. Artık kendim gibi başarılı sporcular yetiştireceğim" dedi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan Feride- Celal Erdal çiftinin sekiz çocuğundan 7'ncisi olan Tubay Erdal, ailenin tek sporcu ve okuyan çocuğu. Tubay Erdal, 12 yaşında iken Karayazı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı bir sosyal projede beden eğitimi öğretmeni Salih Şen'in isteği üzerine katıldı. Spor ayakkabısı olmadığı için 300 öğrencinin katıldığı yarışta kara lastikleri ile koşan Erdal şampiyon oldu. Ailesinin başta spor yapmasına izin vermediği Tubay Erdal, art arda kazandığı şampiyonluklarla onların da desteğini aldı. Spor lisesini kazanarak Erzurum'a gelen ve yatılı okumaya başlayan Tubay Erdal, katıldığı yarışmalarda yine büyük başarı gösterince hem milli takıma girdi hem de birçok kulüp kendisini transfer etmek istedi. Erzurum İl Özel İdaresi, Beşiktaş, Bursa ve Kasımpaşa gibi birçok kulüp adına koşan Tubay Erdal, 2013 yılında Antalya'da dünya dağ kros seçmesinde birinci oldu. Polonya'da 43 ülkeden sporcunun katıldığı dünya gençler şampiyonasına üçüncü oldu. 2014'de Balkan krosta ikinci, 2015 Romanya'da Balkan krosta üçüncü, 2016 da Avrupa büyükler yarı maraton 21 kilometrede takım halinde Avrupa üçüncüsü oldu.

COVİD İLE MÜCADELE ETTİ Katıldığı dağ koşularında da birçok başarı elde ettiğini belirten Tubay Erdal, "10 bin metre Avrupa şampiyonasında final koştum en iyi derecemi elde ettim. Finalde sonra ilk maratonum Prag maratonunda 2 saat 50 dakika sürede 42 kilometre koştum. Bu benim için ilk deneyimdi dana sonra Kenya'da 50 günlük bir milli takım kampından sonra Almanya Duesseldorf'ta 2 saat 39 dakika koştum sonra artık olimpiyatlara yavaş yavaş yaklaştım ve Covid’e yakalandım. Milli takım kampında kaldığımız otel odasında izole oldum o sırada İstanbul maratonuna hazırlanıyordum. Dışarı çıkamadığım için odada antrenman yaptım. Covid beni çok etkiledi ama pes etmedim. İyileştikten sonra katıldığım İstanbul maratonunda şampiyon oldum. Olimpiyat katılmak için çok puan topladım. Etiyopya'ya kampa gittim sonra Covid’den dolayı yarışlar hep iptal edildi. Benim sakatlığım başladı ve yurt dışı yarışım iptal oldu. Trabzon'da seçmede sonlara doğru bacağımı çeke çeke üçüncü oldum. Maratona 9 ay ara vermek zorunda kaldım ve 2020 olimpiyatlarına gidemedim. Sakatlıktan daha sonra düzeldim ilk Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Trabzon'da sonra Sofya maratonuna hazırlandım 2022 yılında ve Sofya'da şampiyon oldum. Hava koşulları soğuk yağmurlu olduğu için Kenyalı atletleri geride bırakarak en iyi derecemi elde ettim. 2 saat 34 dakikada 2024 olimpik kadroya girdim. Yarıştan sonra kasığımda kronik sakatlık yaşadım ve sürekli başa sarıyordu. Psikolojik olarak çok zorlandım ve bırakmak zorunda kaldım" diye konuştu.