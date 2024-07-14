15 Temmuz şehidinin babası: Beynimi vermek istedim, tıbben mümkün olmadı
15 TEMMUZ darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Erzurum Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılan şehit Oğuzhan Yaşar'ın (23) babası Ahmet Yaşar (60), "Şarapnel parçası oğlumun beynine isabet etmişti.
15 TEMMUZ darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Erzurum Çifte Minareli Medrese’de düzenlenen resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılan şehit Oğuzhan Yaşar'ın (23) babası Ahmet Yaşar (60), "Şarapnel parçası oğlumun beynine isabet etmişti. 19 gün hastanede yattı. Tedavisi olmadı, beynimi vermek istedim. Tıbben mümkün olmadı. Alın yazısı öyleymiş, Rabbim sabrını veriyor" dedi.
Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve çeşitli kurumlar tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle Çifte Minareli Medrese’de resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Darbe girişiminin olduğu gün yaşananları anlatan sergide Erzurum'un şehitleri ve gazilerinin de fotoğrafları yer aldı. Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay İlkay Günay, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Akarsu ile davetliler, resim ve fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
KÜLLİYE'DE ŞEHİT OLDU
Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Külliye’de şehit olan Oğuzhan Yaşar'ın anne ve babası da sergide davetli olarak yer aldı. Gözyaşları içinde kalan anne Necmiye Yaşar'a (57) görevliler yardımcı olurken, 23 yaşındayken şehit olan oğlunun resminin yanında konuşan baba Ahmet Yaşar, "Oğlum, darbe gecesi yaralandıktan sonra 19 gün hastanede yattı. Beynine şarapnel parçası isabet etmişti. Tedavisinde son bir umut denediler ama olmadı. Beynimi vermek istedim. Bu da tıbben mümkün olmadı. Oğlumun alın yazısında öyleymiş. Rabbim sabrını veriyor" diye konuştu.
OĞUL ŞİİRİNİ OKUDU
Darbe girişiminden bir yıl sonra yazdığı oğul şiirini de okuyan baba Ahmet Yaşar, "15 Temmuz Türkiye'min tekrar dirilişi, birliği ve beraberliğidir. 15 Temmuz yüce Türk Milleti, birlik beraberliğini bir daha gösterdi. İhanetçileri yol vermedik. Can verdik, vatan vermedik, bayrağımızı indirtmedik, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi davet etmesiyle. Çünkü, Allah rahmet eylesin Adnan Menderes'in düzenine çevirmek istediler. Sayın Cumhurbaşkanımız ve milletimiz bırakmadı. 250'den fazla şehidimiz, yaralanan gazilerimiz, yetim kalan evlatlarımız var. Yaşananları gerek okullarımız da gerekse de böyle 15 Temmuzlarda hatırlamamız gerekiyor. Çanakkale, Dumlupınar gibi 15 Temmuz'u da unutmayalım" ifadelerini kullandı.
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