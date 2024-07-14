15 Temmuz şehidinin babası: Beynimi vermek istedim, tıbben mümkün olmadı

15 TEMMUZ darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Erzurum Çifte Minareli Medrese’de düzenlenen resim ve fotoğraf sergisinin açılışına katılan şehit Oğuzhan Yaşar'ın (23) babası Ahmet Yaşar (60), "Şarapnel parçası oğlumun beynine isabet etmişti. 19 gün hastanede yattı. Tedavisi olmadı, beynimi vermek istedim. Tıbben mümkün olmadı. Alın yazısı öyleymiş, Rabbim sabrını veriyor" dedi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve çeşitli kurumlar tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle Çifte Minareli Medrese’de resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Darbe girişiminin olduğu gün yaşananları anlatan sergide Erzurum'un şehitleri ve gazilerinin de fotoğrafları yer aldı. Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay İlkay Günay, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Mehmet Akarsu ile davetliler, resim ve fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

KÜLLİYE'DE ŞEHİT OLDU Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Külliye’de şehit olan Oğuzhan Yaşar'ın anne ve babası da sergide davetli olarak yer aldı. Gözyaşları içinde kalan anne Necmiye Yaşar'a (57) görevliler yardımcı olurken, 23 yaşındayken şehit olan oğlunun resminin yanında konuşan baba Ahmet Yaşar, "Oğlum, darbe gecesi yaralandıktan sonra 19 gün hastanede yattı. Beynine şarapnel parçası isabet etmişti. Tedavisinde son bir umut denediler ama olmadı. Beynimi vermek istedim. Bu da tıbben mümkün olmadı. Oğlumun alın yazısında öyleymiş. Rabbim sabrını veriyor" diye konuştu.