Erzurum'da sağanak sonrası oluşan heyelanda karayolu ulaşıma kapandı

Tortum ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından Erzurum-Artvin karayolunun bir bölümü çamurla kaplandı. Erzurum’dan Artvin istikametinde heyelan sebebiyle karayolunun Tortum tarafında uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı temizlik çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

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