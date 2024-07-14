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        Erzurum'da sağanak sonrası oluşan heyelanda karayolu ulaşıma kapandı

        ERZURUM'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sağanak uyarısının ardından Tortum ilçesinde yağış sonrası meydana gelen heyelanda yüksek kesimden akan çamur nedeniyle Erzurum-Artvin yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 20:06 Güncelleme: 14.07.2024 - 20:10
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        Erzurum'da sağanak sonrası oluşan heyelanda karayolu ulaşıma kapandı
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        ERZURUM’da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün sağanak uyarısının ardından Tortum ilçesinde yağış sonrası meydana gelen heyelanda yüksek kesimden akan çamur nedeniyle Erzurum-Artvin yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

        Tortum ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından Erzurum-Artvin karayolunun bir bölümü çamurla kaplandı. Erzurum’dan Artvin istikametinde heyelan sebebiyle karayolunun Tortum tarafında uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı temizlik çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

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