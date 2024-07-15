Tortum Çayı'nda aranan 8 aylık bebeğe ulaşılamadı

ERZURUM'un Tortum ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda içinde 1'i bebek, 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Tortum Çayı’na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, akıntıya kapılan annenin olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta cansız bedenine ulaşıldı, 8 aylık bebeği arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, 13 Temmuz akşam saatlerinde Tortum ilçesi kırsal Pehlivanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen ve içinde 1'i bebek 5 Suriye uyruklu kişinin bulunduğu hafif ticari araç, Pehlivanlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanla Erzurum-Artvin kara yolunun kenarından geçen Tortum Çayı'na sürüklendi. Araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, anne ile 8 aylık oğlu ise suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD'a bağlı dalgıç ekipler, aracın sürüklendiği yerden 6 kilometre mesafede annenin cansız bedenine ulaştı. Tortum Çayı'na yuvarlanan hafif ticari araç, olay yerine getirilen vinçle sudan çıkarıldı.