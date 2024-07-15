Oltu'da sel suları köprü yıktı, evleri su bastı

ERZURUM’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası kırsal Çatak Mahallesi’nde derenin taşması sonucu oluşan sel suları nedeniyle köprü yıkıldı, birçok ev ve ahırlar zarar verdi. İçerisinde arı bulunan 50 kovanın sel sularına kapıldığı mahallede yollar da tahrip oldu.

Meteoroloji tarafından sarı kod uyarısı yapılan Oltu ilçesinde sağanak yağış öğleden sonra başladı. Yaklaşık, bir haftadır yağmurun etkili olduğu bölgede sağanak sonrası sel meydana geldi. Sel suları köyün içerisinden geçen Dümbüllü Deresinde taşkına yol açtı. Köy içindeki köprüyü yıkan sel suları 4 ev ve ahıra da zarar verdi. Bir vatandaşa ait içinde arı bulunan 50 kovan sel sularına kapılırken, köy içerisindeki yollar da tahrip oldu.