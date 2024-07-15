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        Oltu'da sel suları köprü yıktı, evleri su bastı

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası kırsal Çatak Mahallesi'nde derenin taşması sonucu oluşan sel suları nedeniyle köprü yıkıldı, birçok ev ve ahırlar zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 21:50 Güncelleme: 15.07.2024 - 21:55
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        Oltu'da sel suları köprü yıktı, evleri su bastı
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        ERZURUM’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sonrası kırsal Çatak Mahallesi’nde derenin taşması sonucu oluşan sel suları nedeniyle köprü yıkıldı, birçok ev ve ahırlar zarar verdi. İçerisinde arı bulunan 50 kovanın sel sularına kapıldığı mahallede yollar da tahrip oldu.

        Meteoroloji tarafından sarı kod uyarısı yapılan Oltu ilçesinde sağanak yağış öğleden sonra başladı. Yaklaşık, bir haftadır yağmurun etkili olduğu bölgede sağanak sonrası sel meydana geldi. Sel suları köyün içerisinden geçen Dümbüllü Deresinde taşkına yol açtı. Köy içindeki köprüyü yıkan sel suları 4 ev ve ahıra da zarar verdi. Bir vatandaşa ait içinde arı bulunan 50 kovan sel sularına kapılırken, köy içerisindeki yollar da tahrip oldu.

        Mahalle sakinlerinden Fırat Dursun, sel sularının ev ve yollarına zarar verdiğini belirtirken, Mecnun Avcı, yağmurun 3 günden beri bölgede etkili olduğunu söyledi.

        MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU

        Kırsal Çatak Mahallesi’nde meydana gelen sel sonrası AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat incelemede bulundu. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi vatandaşlarla görüşerek hasar gören bölgeleri gezdi.

        Çatak Mahallesi’nin ikinci kez sel felaketini yaşadığını ifade eden Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, “Bugün mahallemizde yeni bir sel felaketini yaşadık. İki gün önceki selin ardından dere temizliği yapılmıştı. Ancak yeniden sel felaketi yaşandı. Sel köprüleri yıktı, yolları tahrip etti. DSİ Bölge Müdürlüğüyle görüşerek bölgenin yeniden yapılandırılması için çalışmalar başlatacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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