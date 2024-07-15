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        Oltu'da sel suları köprü yıktı, evleri su bastı (2)

        ÇAYTAŞTI, AT İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDISağanak yağış sonrası Pasinler ilçesinde de taşkınlar yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 22:38 Güncelleme: 15.07.2024 - 22:40
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        Oltu'da sel suları köprü yıktı, evleri su bastı (2)
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        ÇAYTAŞTI, AT İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

        Sağanak yağış sonrası Pasinler ilçesinde de taşkınlar yaşandı. İlçenin kaplıcalar bölgesinden geçen Hasankale Çayının debisi yükseldi. Pasinler Belediyesi, iş makineleriyle el sularının getirdiği atıkları temizledi. Yağış, ilçeye bağlı Büyükdere ve Pelitli Mahallelerinde de hasara yol açtı. Ekili arazileri su kaplarken, köyden geçen derede mahsur kalan atlar, iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

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