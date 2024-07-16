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        Selde otomobil ve traktörler sürüklendi, 16 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi

        ERZURUM'un Pasinler ilçesinde dün etkili olan sağanak, kırsal Pelitli Mahallesi'nde sele dönüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:15
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        Selde otomobil ve traktörler sürüklendi, 16 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi
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        ERZURUM'un Pasinler ilçesinde dün etkili olan sağanak, kırsal Pelitli Mahallesi'nde sele dönüştü. Selde otomobil ve traktörler sürüklendi, 16 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

        Pasinler ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak sonrası sel oluştu. Dereler taşarken, sel Pasinler ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Pelitli Mahallesi'ni vurdu. Can kaybı ve yaralanma olmayan selde, 2 otomobil, traktör ve biçerdöver akıntıyla sürüklendi. Sel suları, 16 ev ve ahırı kullanılamaz hale getirdi. Köye ait tarım arazileri de sular altında kaldı.

        Evleri zarar gören 15 aileye çadır gönderilirken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bölge halkına 50 adet gıda paketi gönderdi. İkram aracıyla Pelitli Mahallesi'ne giden Türk Kızılay, bölge halkına ve görevlilere sıcak yemek dağıttı. Türk Kızılay görevlileri, halka battaniye, yatak ve mutfak seti dağıttı. Bu arada sel felaketinde evleri kullanılamaz hale gelen ailelere çadır gönderildiği bildirildi.

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