Selde otomobil ve traktörler sürüklendi, 16 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi (2)

Erzurum’un Pasinler ilçesinde selde evleri kullanılamaz hale gelen 15 aileye çadır gönderildi. AFAD ekipleri, çadırları kurmaya başladı. Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi de çadırlarda barınacak olan ailelere battaniye, yatak ve mutfak seti dağıttı.

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