Selde otomobil ve traktörler sürüklendi, 16 ev ile ahır kullanılamaz hale geldi (3)

'YARALARISARACAĞIZ'

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, sel felaketinin vurduğu Pasinler ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İlgili kurum müdürlerinden bilgi alarak vatandaşlarla görüşen Vali Çiftçi, "Felaketin ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumları, bu bölgeye geldi. Şu anda incelemelerimiz devam ediyor. Ekiplerimiz sahada görevlerini yapıyor. Burada can kaybının olmaması, en büyük tesellimiz. Epey bir maddi hasar gözüküyor. Köyde 18 hane var. 50 civarında da vatandaşımız yaşıyor. Bugün itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz ve Defterdarlığımız hemen hasar tespit çalışmalarına başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz de tarım arazileri ve hayvan varlığında meydana gelen zararları tespit etmek için çalışıyor. İnşallah en kısa süre içerisinde bu bölgedeki yaraları saracağız" dedi.