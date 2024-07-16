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        PKK/KCK'nın Rusya'daki yapılanmasında faaliyet gösteren kadın tutuklandı

        ERZURUM'da PKK/KCK terör örgütünün Rusya'daki yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Rus uyruklu N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:20
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        PKK/KCK'nın Rusya'daki yapılanmasında faaliyet gösteren kadın tutuklandı
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        ERZURUM'da PKK/KCK terör örgütünün Rusya'daki yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Rus uyruklu N.O.P. adlı kadın, Aşkale ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        MİT ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre ederek engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Aşkale ilçesinde operasyon düzenledi. Örgütün Rusya'da yapılanmalarında faaliyet yürüttüğü belirlenen Rus uyruklu kadın N.O.P. operasyonla yakalandı. TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan N.O.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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