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        Hatayspor iznin ardından yeniden topbaşı yaptı

        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, iki günlük iznin ardından çalışmalarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 21:57 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:00
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        Hatayspor iznin ardından yeniden topbaşı yaptı
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        Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, iki günlük iznin ardından çalışmalarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yeniden başladı.

        Hatayspor, iki günlük iznin ardından bu akşam Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla sezon başı kampının ikinci etabına başladı. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması yapıldı. Antrenmanda yeni transfer İbrahim Bamgboye hırsı ile takdir topladı.

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