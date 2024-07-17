Erzurum'da polisin 'sarhoş' mesaisi

ERZURUM'da, 'Cadde ortasında yatan bir kişi var' ihbarına giden polis ekipleri, alkollü olduğu belirlenen S.Y.'yi (65) evine götürebilmek için uzun süre uğraştı.

Olay, gece saatlerinde, Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. 'Cadde ortasında yerde hareketsiz yatan biri var' ihbarı üzerine belirtilen adrese Erzurum Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, caddede yatan kişinin aşırı alkollü olduğunu tespit etti. Ekipler, isminin S.Y. olduğunu belirledikleri bu kişiyi, çevredekilerin yardımıyla kaldırıma kadar taşıdı. Polis ekipleri, alkolün etkisiyle konuşamayan S.Y.'nin adresini belirledi. Polisler, S.Y.'yi ekip aracıyla, yaşlı teyzesiyle birlikte yaşadığı apartmanın önüne götürdü. S.Y.'nin cep telefonuyla en son konuştuğu arkadaşını arayan polis, o kişinin de alkollü olduğunu saptadı. Polis, S.Y.'yi 3'üncü kattaki dairesine sedyeyle çıkarmak için sağlık ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Bir süre bekleyişin ardından bir polis memuru "Gel bakalım aslan parçası" diyerek kaldırımda yatan kişiyi kucakladı. 4 polis memuru, alkollü kişiyi apartmanın dar merdivenlerini güçlükle çıkıp 3'üncü kattaki daireye bıraktı. Bir polis memuru, aşırı alkolden konuşamayan ve ayakta duramayan S.Y.'ye "Bu kadar içmeyecektin. Ne yapmışsın böyle, kendinden geçmişsin, bir deri bir kemik kalmışsın" diye uyarıda da bulundu. Alkollü kişiyi yaşlı teyzesine teslim eden polis, ardından görev yerine geri döndü.