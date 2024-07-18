Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Sel mahalleyi vurdu; okul, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü (2)

        VALİÇİFTÇİ İNCELEMEDE BULUNDUErzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selin vurduğu Oltu ilçesinin kırsal Ayvalı Mahallesi'nde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sel mahalleyi vurdu; okul, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİÇİFTÇİ İNCELEMEDE BULUNDU

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selin vurduğu Oltu ilçesinin kırsal Ayvalı Mahallesi'nde incelemede bulundu. Hasar gören evleri gezen, mahalleliyle görüşen Vali Çiftçi, yetkililerden bilgi aldı. Meteorolojiden her gün anlık bilgiler aldıklarını belirten Vali Çiftçi, "Böyle sarı kodlu uyarı olduğunda, herhangi bir afet durumu olduğunda arkadaşlarımız ilçelerimizle, belediyelerimizle irtibata geçiyor. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz ki derelerden, zarar ziyan görebilecek yerlerden uzaklaşsınlar. Böylece can ve mal kayıplarını en aza indirelim. Şu ana kadar hamdolsun aldığımız tedbirler neticesinde fazla bir can kaybımız olmadı. Tüm afet bölgeleriyle ilgili söylüyorum. Vatandaşlarımızın tedbir almalarını istiyoruz. 1965 yılından bugüne kadar yani yaklaşık 60 yıllık uzun yıllar yağış ortalamasından bahsediyorum, Oltu'ya düşen yağış metrekareye 37 kilogram. Bu temmuz ayında 15 gün içerisinde Oltu'ya toplam 70 kilogram yağış düşmüş. Yani hem uzun yıllar ortalamasının 2 katı, hem de 15 gün içerisinde daha bir 15 gün daha var. Onun için şu an normal bir yağıştan bahsetmiyoruz. Çünkü toprak tamamen yağmura doymuş durumda en ufak bir yağış düştüğünde afete dönüşebiliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TFF, başkanını seçiyor
        TFF, başkanını seçiyor
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        Korner direkli saldırıda istenen ceza belli oldu!
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        Katil 65, maktul 62 yaşında! Cinayetin nedeni yasak aşk husumeti!
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        von der Leyen yeniden AB Komisyonu lideri
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        28 kez bıçaklanıp öldürüldü! Eşi beraat etti! Yargıtay'dan flaş karar!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        İzmir'de korku dolu anlar!
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Yıldız Sarayı, 100 yılın ardından ziyarete açılıyor
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        EURO 2024 yorgunluğunu attı
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu
        Öncesini ve sonrasını paylaştı! TikTok'ta viral oldu

        Benzer Haberler

        Erzurum'da akarsuda kaybolan bebeğin cesedine ulaşıldı
        Erzurum'da akarsuda kaybolan bebeğin cesedine ulaşıldı
        Sel mahalleyi vurdu; okul, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü
        Sel mahalleyi vurdu; okul, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü
        Futbolun ustaları Palandöken'de antrenörlüğe hazırlanıyor
        Futbolun ustaları Palandöken'de antrenörlüğe hazırlanıyor
        Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen sel hasara yol açtı
        Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen sel hasara yol açtı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selden etkilenen mahallelerdeki incelemeleri...
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selden etkilenen mahallelerdeki incelemeleri...