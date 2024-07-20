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        Kazada ölen komiser eşinin fotoğrafına sarılıp 'Gamzesine kurban olduğum' diyerek gözyaşı döktü

        ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Komiser Hakan Yakuli (35) ile annesi Humeyre Yakuli (53), memleketleri Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:25
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        Kazada ölen komiser eşinin fotoğrafına sarılıp 'Gamzesine kurban olduğum' diyerek gözyaşı döktü
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        ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Komiser Hakan Yakuli (35) ile annesi Humeyre Yakuli (53), memleketleri Erzurum’da son yolculuğuna uğurlandı. Yaralı olarak cenazeye katılan Kumru Yakuli (36), eşinin fotoğrafına dokunup, “Kaşına, gamzesine kurban olduğum” diyerek gözyaşı döktü.

        Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Sivas-Refahiye kara yolu Köroğlu Deresi mevkisinde meydana geldi. Hakkı Yakuli'nin (64) kullandığı 25 TT 064 plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki Komiser Hakan Yakuli ile annesi Humeyre Yakuli hayatını kaybetti. Hakan Yakuli'nin yaralanan eşi Kumru Yakuli ile babası Hakkı Yakuli ise Erzincan'da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        İZMİR’E TAYİNİ ÇIKMIŞTI

        Ağrı Emniyet Müdürlüğü Gürbulak Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü’nde görev yaparken İzmir Emniyet Müdürlüğü emrine tayin edilen Komiser Yakuli’nin ailesiyle ev kiralamak için bu kente gittiği, dönüşte de kazanın yaşandığı belirtildi.

        ANNE-OĞUL TABUTLARI YAN YANA

        Cenazeleri ambulansla Erzurum’a getirilen Komiser Hakan Yakuli ve annesi Hümeyre Yakuli için Narmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakuli ailesinin yakınları, asker ve polisler ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namaz sonrası anne ve oğlunun cenazeleri toprağa verilmek üzere Yeni Asri Mezarlık’a götürüldü.

        GAMZESİNE KURBAN OLDUĞUM

        Hastaneden çıkıp yaralı olarak eşinin cenazesine katılan Kumru Yakuli’yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken ve ağıtlar yakan Kumru Yakuli, cenaze aracını da Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte uğurladı. Vali Çiftçi’nin başsağlığı dileğine “Sizin de başınız sağ olsun. Hepinizi çok seviyordu. Hakan hepinizi çok seviyordu” dedi.

        Kucağına aldığı eşinin fotoğrafını bırakmayan Kumru Yakuli, “Evim gitti. Kaşına gamzesine kurban olduğum” diye uzun süre ağıt yaktı.

        Bu arada, kazada yaralanan Komiser Yakuli’nin babası Hakkı Yakuli’nin Erzincan’daki hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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